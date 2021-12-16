Виконавця ролі містера Біга в серіалі Секс у великому місті Кріса Нота звинуватили в насильстві двоє жінок.

Випадки сталися із різницею в 11 років – у 2004 та 2015 році. Однак спонукало жінок розповісти про них світу лише зараз новини про сіквел І просто так серіалу Секс у великому місті.

Про насильство з боку актора постраждалі повідомили, написавши листи до редакції видання The Hollywood Reporter.

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40-річна Зої (імена жінок змінено з міркувань безпеки, – Ред.) наважилась розповісти про факт насильства в жовтні.

– Коли я побачила, що він знову зіграв роль в серіалі Секс у великому місті, не могла опанувати себе, – написала вона виданню.

За словами жінки, актор зґвалтував її в 2004 році в Лос-Анджелесі. Тоді Нот співпрацював з фірмою, де працювала Зої. Розповісти комусь, хто саме її зґвалтував, вона боялася через страх втратити роботу.

31-річна Лілі постраждала від дій актора в 2015 році в Нью-Йорку, коли працювала в нічному клубі. За її словами, Кріс Нот зґвалтував її в себе вдома, куди запросив після ресторану.

Сам актор заперечує проти звинувачень.

– Звинувачення проти мене, висунуті особами, з якими я зустрічався роки, навіть десятиліття тому, є категорично неправдивими. Хоч би ці історії сталися 30 років тому, хоч 30 днів тому, “ні” завжди означає “ні”. Це межа, якої я не порушував, – переконує зірка серіалу.

За словами Кріса Нота, зустрічі відбувалися за згодою.

– Важко не поставити під сумнів час виходу цих історій. Я точно не знаю, чому вони зараз з’являються, але я знаю одне: я не нападав на цих жінок, – запевнив він.

Джерело: The Hollywood Reporter