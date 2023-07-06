В июле огородники имеют много работы. В этом месяце не только начинают созревать посаженные культуры, но и появляется возможность посеять зелень или листья салата.

Что можно сажать в июле 2023 года — узнавали Факты ICTV.

Лунный посевной календарь на июль 2023

Благоприятными днями для посадки овощей в июле 2023 года являются 1,2, 4, 7, 8, 10-16, 18-30 число. В эти дни можно возиться на огороде и сажать разнообразные культуры.

В июле на огороде можно посадить:

Картофель — благоприятные дни: 4, 7, 8 июля.

Редис лучше сажать 4, 18, 24-28, 31 июля.

Морковь

Лук и зелень — 4, 7-11, 24, 25, 31 июля.

Томаты

Сладкий и острый перец — 24-28 июля.

Огурцы

Брокколи, цветную капусту — 4, 12, 13, 24, 25, 31 июля.

Раннюю капусту — 24, 25, 31 июля.

Стеблевый сельдерей — 4, 7, 8, 12, 13, 31 июля.

Кабачки, патиссоны, тыква — 18, 24, 25 июля.

Фасоль, горох, чечевицу, нут — 24, 25 июля.

Листовой салат — 7-11, 24, 25 июля.

Шпинат — 9-11, 18, 24, 25 июля.

Рукколу — 7-11, 18, 26-28 июля.

Укроп

Петрушку

Обычно украинцы сажают в июле зелень. Посадка других культур в середине лета — не популярное явление в нашей стране.

Так в течение всего лета каждые 2-3 недели можно высевать укроп. Перед посадкой его сначала замачивают водой. Это помогает ускорить рост.

Также можно посеять шпинат, предварительно замочив семена на несколько часов в воде. Урожай можно будет собирать через две-три недели. Еще можно посадить петрушку и лук-порей.

Еще можно посадить в июле рукколу, которая взойдет уже через несколько дней после посева.

Еще в июле сажают редис. Если почва хорошо удобрена азотом, редис будет сочным и хрустящим.

Ранние сорта моркови, кольраби, брокколи и белоголовой капусты также подходят для посева в июле.

Также в этом месяце можно посеять перечную или лимонную мяту, ревень, щавель и многолетний лук, например, лук-шалот.