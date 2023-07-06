В июле огородники имеют много работы. В этом месяце не только начинают созревать посаженные культуры, но и появляется возможность посеять зелень или листья салата.
Что можно сажать в июле 2023 года — узнавали Факты ICTV.
Лунный посевной календарь на июль 2023
Благоприятными днями для посадки овощей в июле 2023 года являются 1,2, 4, 7, 8, 10-16, 18-30 число. В эти дни можно возиться на огороде и сажать разнообразные культуры.
В июле на огороде можно посадить:
- Картофель — благоприятные дни: 4, 7, 8 июля.
- Редис лучше сажать 4, 18, 24-28, 31 июля.
- Морковь и свеклу — 7, 8 июля.
- Лук и зелень — 4, 7-11, 24, 25, 31 июля.
- Томаты — 18, 26-28, 31 июля.
- Сладкий и острый перец — 24-28 июля.
- Огурцы — 18, 24-28 июля.
- Брокколи, цветную капусту — 4, 12, 13, 24, 25, 31 июля.
- Раннюю капусту — 24, 25, 31 июля.
- Стеблевый сельдерей — 4, 7, 8, 12, 13, 31 июля.
- Кабачки, патиссоны, тыква — 18, 24, 25 июля.
- Фасоль, горох, чечевицу, нут — 24, 25 июля.
- Листовой салат — 7-11, 24, 25 июля.
- Шпинат — 9-11, 18, 24, 25 июля.
- Рукколу — 7-11, 18, 26-28 июля.
- Укроп и фенхель — 12, 13, 31 июля.
- Петрушку, кинзу — 7-11, 24, 25 июля.
Обычно украинцы сажают в июле зелень. Посадка других культур в середине лета — не популярное явление в нашей стране.
Так в течение всего лета каждые 2-3 недели можно высевать укроп. Перед посадкой его сначала замачивают водой. Это помогает ускорить рост.
Также можно посеять шпинат, предварительно замочив семена на несколько часов в воде. Урожай можно будет собирать через две-три недели. Еще можно посадить петрушку и лук-порей.
Еще можно посадить в июле рукколу, которая взойдет уже через несколько дней после посева.
Еще в июле сажают редис. Если почва хорошо удобрена азотом, редис будет сочным и хрустящим.
Ранние сорта моркови, кольраби, брокколи и белоголовой капусты также подходят для посева в июле.
Также в этом месяце можно посеять перечную или лимонную мяту, ревень, щавель и многолетний лук, например, лук-шалот.