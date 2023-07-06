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Не лише зелень та цибулю: що посадити в липні на городі

6 Липня 2023, 18:37
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Як зробити маркер для городу
Джерело: Unsplash

У липні городники мають багато роботи. У цьому місяці не лише починають дозрівати посаджені культури, але й зʼявляється можливість посіяти зелень чи листя салату.

Що можна садити у липні 2023 року – дізнавалися Факти ICTV.

Місячний посівний календар на липень 2023

Сприятливими днями для посадки овочів у липні 2023 року є 1,2, 4, 7, 8, 10-16, 18-30 число. У ці дні можна поратись на городі та садити різноманітні культури.

У липні на городі можна посадити:

  • Картоплю — сприятливі дні: 4, 7, 8 липня.
  • Редис краще садити 4, 18, 24-28, 31 липня.
  • Моркву та буряк — 7, 8 липня.
  • Цибулю та зелень — 4, 7-11, 24, 25, 31 липня.
  • Томати — 18, 26-28, 31 липня.
  • Солодкий та гострий перець — 24-28 липня.
  • Огірки — 18, 24-28 липня.
  • Броколі, цвітну капусту — 4, 12, 13, 24, 25, 31 липня.
  • Ранню капусту — 24, 25, 31 липня.
  • Стеблеву селеру — 4, 7, 8, 12, 13, 31 липня.
  • Кабачки, патисони, гарбуз — 18, 24, 25 липня.
  • Квасолю, горох, сочевицю, нут — 24, 25 липня.
  • Листовий салат — 7-11, 24, 25 липня.
  • Шпинат — 9-11, 18, 24, 25 липня.
  • Руколу — 7-11, 18, 26-28 липня.
  • Кріп та фенхель — 12, 13, 31 липня.
  • Петрушку, кінзу — 7-11, 24, 25 липня.

Зазвичай українці садять у липні зелень. Посадка інших культур в середині літа – не популярне явище в нашій країні.

Так протягом усього літа кожні 2-3 тижні можна висівати кріп. Перед посадкою його спершу замочують водою. Це допомагає прискорити зростання.

Також можна посіяти шпинат, попередньо замочивши насіння на кілька годин у воді. Врожай можна буде збирати за два-три тижні. Ще можна посадити петрушку та цибулю-порей.

Також садять у липні руколу, яка зійде вже за кілька днів після посіву. Ще у липні садять редис. Якщо ґрунт гарно удобрений азотом, редиски будуть соковитими та хрусткими.

Ранні сорти моркви, кольрабі, броколі та білоголової капусти також підходять для посіву у липні.

Також цього місяця можна посіяти перцеву чи лимонну м’яту, ревінь, щавель та багаторічну цибулю, наприклад, шалот.

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