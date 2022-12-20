Если вы попали в ДТП, то покидать место дорожно-транспортного проишествия не стоит. Для таких водителей предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная.

Штраф за оставление места ДТП в Украине 2023: какую сумму придется заплатить, читайте в материале.

Штраф за оставление места ДТП в Украине 2023

С 2022 года штраф за оставление места ДТП составляет 3 400 грн (административная ответственность, статья 122-4 КУоАП). Также может быть либо лишение прав до двух лет, либо административный арест от 10 до 15 дней.

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Бегство с места ДТП считается существенным несоблюдением правил ПДД. Потому и штраф за такую ошибку – не маленький.

По словам адвоката Анатолия Янчука, после приезда полиции работники органов составляют протокол по статье 122-4 КУоАП и собирают доказательства для суда.

Беглец в таком случае будет иметь право на адвоката.

Суд назначает и сообщает участникам ДТП о дате, времени, имени судьи и номере дела. Во время суда водитель объясняет, почему скрылся с места ДТП.

После этого судья предоставляет возможность заявить разного рода ходатайства, в том числе и просьбу об освобождении от ответственности из-за отсутствия доказательств совершения нарушения по ст. 122-4 КУоАП.

Уголовная ответственность за оставление места ДТП

Отдельной статьи за оставление места ДТП нет. Однако довольно часто судьи привлекают к ответственности по статье 286 УК Украины (о совершении ДТП, что повлекло за собой разного рода травмы) и статье 135 УК Украины.

Что делать, если вы попали в ДТП