Если вы попали в ДТП, то покидать место дорожно-транспортного проишествия не стоит. Для таких водителей предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная.
Штраф за оставление места ДТП в Украине 2023: какую сумму придется заплатить, читайте в материале.
Штраф за оставление места ДТП в Украине 2023
С 2022 года штраф за оставление места ДТП составляет 3 400 грн (административная ответственность, статья 122-4 КУоАП). Также может быть либо лишение прав до двух лет, либо административный арест от 10 до 15 дней.
Бегство с места ДТП считается существенным несоблюдением правил ПДД. Потому и штраф за такую ошибку – не маленький.
По словам адвоката Анатолия Янчука, после приезда полиции работники органов составляют протокол по статье 122-4 КУоАП и собирают доказательства для суда.
Беглец в таком случае будет иметь право на адвоката.
Суд назначает и сообщает участникам ДТП о дате, времени, имени судьи и номере дела. Во время суда водитель объясняет, почему скрылся с места ДТП.
После этого судья предоставляет возможность заявить разного рода ходатайства, в том числе и просьбу об освобождении от ответственности из-за отсутствия доказательств совершения нарушения по ст. 122-4 КУоАП.
Уголовная ответственность за оставление места ДТП
Отдельной статьи за оставление места ДТП нет. Однако довольно часто судьи привлекают к ответственности по статье 286 УК Украины (о совершении ДТП, что повлекло за собой разного рода травмы) и статье 135 УК Украины.
Что делать, если вы попали в ДТП
- не паникуйте;
- полностью остановите автомобиль и оставайтесь на месте аварии;
- включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;
- если в ДТП есть пострадавшие – обязательно вызывайте скорую помощь;
- сообщите страховой компании о происшествии и следуйте дальнейшим указаниям;
- при необходимости вызывайте полицию;
- если в ДТП только два участника и нанесен незначительный ущерб транспортным средствам (без пострадавших), тогда можете составлять Европротокол;
- сделайте фото места происшествия с разных ракурсов;
- заполните бланк сообщения о ДТП;
- обратитесь в ближайшее отделение страховой компании виновника, если вы потерпевшая сторона.