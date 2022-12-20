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Штраф за оставление места ДТП в Украине 2023: сколько придется заплатить

20 декабря 2022, 16:52
Анна Голишевская Редактор сайта
Штраф
Источник: Unsplash

Если вы попали в ДТП, то покидать место дорожно-транспортного проишествия не стоит. Для таких водителей предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная.

Штраф за оставление места ДТП в Украине 2023: какую сумму придется заплатить, читайте в материале.

Штраф за оставление места ДТП в Украине 2023

С 2022 года штраф за оставление места ДТП составляет 3 400 грн (административная ответственность, статья 122-4 КУоАП). Также может быть либо лишение прав до двух лет, либо административный арест от 10 до 15 дней.

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Бегство с места ДТП считается существенным несоблюдением правил ПДД. Потому и штраф за такую ошибку – не маленький.

По словам адвоката Анатолия Янчука, после приезда полиции работники органов составляют протокол по статье 122-4 КУоАП и собирают доказательства для суда.

Беглец в таком случае будет иметь право на адвоката.

Суд назначает и сообщает участникам ДТП о дате, времени, имени судьи и номере дела. Во время суда водитель объясняет, почему скрылся с места ДТП.

После этого судья предоставляет возможность заявить разного рода ходатайства, в том числе и просьбу об освобождении от ответственности из-за отсутствия доказательств совершения нарушения по ст. 122-4 КУоАП.

Уголовная ответственность за оставление места ДТП

Отдельной статьи за оставление места ДТП нет. Однако довольно часто судьи привлекают к ответственности по статье 286 УК Украины (о совершении ДТП, что повлекло за собой разного рода травмы) и статье 135 УК Украины.

Что делать, если вы попали в ДТП

  • не паникуйте;
  • полностью остановите автомобиль и оставайтесь на месте аварии;
  • включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;
  • если в ДТП есть пострадавшие – обязательно вызывайте скорую помощь;
  • сообщите страховой компании о происшествии и следуйте дальнейшим указаниям;
  • при необходимости вызывайте полицию;
  • если в ДТП только два участника и нанесен незначительный ущерб транспортным средствам (без пострадавших), тогда можете составлять Европротокол;
  • сделайте фото места происшествия с разных ракурсов;
  • заполните бланк сообщения о ДТП;
  • обратитесь в ближайшее отделение страховой компании виновника, если вы потерпевшая сторона.
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