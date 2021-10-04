Усі команди компанії Facebook працюють над тим, щоб якнайшвидше полагодити проблему та відновити доступ до мережі.

Про це в Twitter написав головний технолог Facebook Майк Шрепфер.

– Приносимо щирі вибачення перед усіма, хто постраждав від перебоїв у роботі сервісів Facebook, – написав він.

За його словами, наразі компанія має проблеми з мережею.

– Усі команди працюють, щоб якомога швидше налагодити та відновити доступ до мережі, – запевнив Майк Шрепфер.

Масштабний збій у Facebook, Instagram та WhatsApp стався близько 18.40 4 жовтня.

Вибачення користувачам компанія вже приносила з офіційної сторінки мережі Facebook у Twitter за 40 хвилин після того, як почався збій.

Там зазначили, що вже працюють над вирішенням проблеми, проте точну причину масштабного збою не назвали.

Представники іноземних ЗМІ Брайан Кребс та Райан Мак повідомили, що записи DNS, які вказують системам, як знайти Facebook або Instagram, були вилучені із глобальних таблиць маршрутизації ще вранці 4 жовтня.

Є свідчення, що, крім DNS (Domain Name System – комп’ютерної розподільчої системи для отримання інформації про домени, – Ред.), у Facebook не доступна абсолютно вся мережа.

Співробітники компанії навіть не можуть комунікувати один з одним в межах своїх звичних інструментів.

Крім того, у них не працюють електронні перепустки, тому вони не можуть потрапити до офісу, щоб оцінити масштаби збоїв.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг від початку масового збою в компанії втратив понад $6 млрд та позиції в рейтингу мільйонерів.

Джерело: Mike Schroepfer