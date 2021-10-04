4 жовтня засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг за понад чотири години масового збою у компанії втратив $6,4 млрд. Про це свідчать дані ресурсу Forbes Real-Time.

Крім того, мільярдні втрати Цукерберга позначились і на його позиції в рейтингу мільйонерів.

Тепер він посідає шосту сходинку, поступаючись Ілону Маску, Джеффу Безосу, Бернарду Арно та членам його родини, Біллу Гейтсу та Ларрі Еллісону.

На тлі масового збою у Facebook падають акції багатьох великих компаній. Так, Apple втрачає вже 2.46%, Microsoft – 2,30%, Nvidia – 5.03%. Вартість цінних паперів Facebook зменшилася вже на 5,24%.

Масштабний збій у Facebook, Instagram та WhatsApp стався близько 18.00 4 жовтня.

У компанії зазначили, що вже працюють над вирішенням проблеми, проте точну причину масштабного збою не називають.

Тим часом представники іноземних ЗМІ Брайан Кребс та Райан Мак повідомляють, що записи DNS, які вказують системам, як знайти Facebook або Instagram, були вилучені із глобальних таблиць маршрутизації ще вранці 4 жовтня.

Є свідчення, що, крім DNS (Domain Name System – комп’ютерної розподільчої системи для отримання інформації про домени, – Ред.), у Facebook не доступна абсолютно вся мережа.

Співробітники компанії навіть не можуть комунікувати один з одним в межах своїх звичних інструментів.

Джерело: Forbes Real-Time