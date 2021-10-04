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Інтернет

Співробітники Facebook не можуть увійти в офіс, щоб вирішити проблему збоїв – NYT

4 Жовтня 2021, 22:39 Анастасія Рогожінська
Співробітники Facebook не можуть увійти в офіс, щоб вирішити проблему збоїв – NYT

Співробітники компанії Facebook не можуть потрапити в офіс, щоб оцінити масштаби збоїв, які сталися сьогодні у всьому світі. Відомо, що у них не працюють електронні перепустки.

Про це повідомила репортерка видання The New York Times Шира Френкель у Twitter.

– Щойно телефонував один із працівників FB, який сказав, що вони не можуть увійти в будівлю, щоб почати оцінювати масштаби проблеми, оскільки їхні перепустки не працюють і відповідно немає доступу до входу до приміщення.

Увечері 4 жовтня стало відомо, що стався масштабний збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp. Користувачі соцмереж повідомляють про проблеми, зокрема не відкриваються стартові сторінки.

Серед тих, хто скаржився на збій, були користувачі з України, США, Великої Британії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Італії, Франції та інші.

Наразі не відомо, що стало причиною масштабного збою. Однак це стало привідом для всесвітнього обговорення. Так, користувачі у Twitter почали писати про проблеми із застосунками та жартувати про це.

Водночас представники соцмереж повідомили, що працюють над усуненням проблем та вибачились за завдані незручності.

Окрім того, проблеми зараз спостерігаються у деяких користувачів TikTok, Telegram, Google та Amazon.

За іншими офіційними даними, відбуваються невеликі збої в Netflix, PlayStatio, Minecraft та Google Play.

За даними ресурсу Forbes Real-Time, засновник Facebook – Марк Цукерберг за щонайменше чотири години масового збою у компанії втратив близько $6,4 млрд та опустився на шосте місце в рейтингу мільйонерів.

На тлі цієї проблеми падають акції багатьох великих компаній. Зокрема, Apple втрачає вже 2.46%, Microsoft – 2,30%.

Теги
Facebook , Instagram , Інтернет , соцмережі
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