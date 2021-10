Співробітники компанії Facebook не можуть потрапити в офіс, щоб оцінити масштаби збоїв, які сталися сьогодні у всьому світі. Відомо, що у них не працюють електронні перепустки.

Про це повідомила репортерка видання The New York Times Шира Френкель у Twitter.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021