Співробітники компанії Facebook не можуть потрапити в офіс, щоб оцінити масштаби збоїв, які сталися сьогодні у всьому світі. Відомо, що у них не працюють електронні перепустки.

Про це повідомила репортерка видання The New York Times Шира Френкель у Twitter.

– Щойно телефонував один із працівників FB, який сказав, що вони не можуть увійти в будівлю, щоб почати оцінювати масштаби проблеми, оскільки їхні перепустки не працюють і відповідно немає доступу до входу до приміщення.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Увечері 4 жовтня стало відомо, що стався масштабний збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp. Користувачі соцмереж повідомляють про проблеми, зокрема не відкриваються стартові сторінки.

Серед тих, хто скаржився на збій, були користувачі з України, США, Великої Британії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Італії, Франції та інші.

Наразі не відомо, що стало причиною масштабного збою. Однак це стало привідом для всесвітнього обговорення. Так, користувачі у Twitter почали писати про проблеми із застосунками та жартувати про це.

Водночас представники соцмереж повідомили, що працюють над усуненням проблем та вибачились за завдані незручності.

Окрім того, проблеми зараз спостерігаються у деяких користувачів TikTok, Telegram, Google та Amazon.

За іншими офіційними даними, відбуваються невеликі збої в Netflix, PlayStatio, Minecraft та Google Play.

За даними ресурсу Forbes Real-Time, засновник Facebook – Марк Цукерберг за щонайменше чотири години масового збою у компанії втратив близько $6,4 млрд та опустився на шосте місце в рейтингу мільйонерів.

На тлі цієї проблеми падають акції багатьох великих компаній. Зокрема, Apple втрачає вже 2.46%, Microsoft – 2,30%.