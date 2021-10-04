Все команды компании Facebook работают над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему и восстановить доступ к сети.

Об этом в Twitter написал главный технолог Facebook Майк Шрепфер.

– Приносим искренние извинения перед всеми, кто пострадал от перебоев в работе сервисов Facebook, – написал он.

По его словам, сейчас у компании имеется проблемы с сетью.

– Все команды работают, чтобы как можно быстрее наладить и восстановить доступ к сети, – заверил Майк Шрепфер.

Масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел около 18.40 4 октября.

Извинения пользователям компания уже приносила с официальной страницы сети Facebook в Twitter через 40 минут после того, как начался сбой.

Там отметили, что работают над решением проблемы, но точную причину масштабного сбоя не назвали.

Представители иностранных СМИ Брайан Кребс и Райан Мак сообщили, что записи DNS, которые указывают системам, как найти Facebook или Instagram, были изъяты из глобальных таблиц маршрутизации еще утром 4 октября.

Есть свидетельства, что, кроме DNS (Domain Name System – компьютерной распределительной системы для получения информации о доменах, – Ред.), в Facebook не доступна абсолютно вся сеть.

Сотрудники компании даже не могут коммуницировать друг с другом в пределах своих привычных инструментов.

Кроме того, у них не работают электронные пропуска, поэтому они не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы сбоев.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с начала массового сбоя в компании потерял более $6 млрд и позиции в рейтинге миллионеров.

Источник: Mike Schroepfer