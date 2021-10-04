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Інтернет

Навіть в Instagram і Facebook важкий понеділок – у соцмережах масштабний збій

4 Жовтня 2021, 18:51 Євгенія Шапоренко
Навіть в Instagram і Facebook важкий понеділок – у соцмережах масштабний збій
Джерело: Depositphotos

В Instagram і Facebook стався масштабний збій. Проблеми спостерігаються у багатьох користувачів, зокрема не відкриваються навіть стартові сторінки.

У понеділок о 18.38 користувачі почали масово скаржитися на те, що у них не відкривається ні додаток Instagram, але його web-версія.

Також о 18.39 перестав повністю завантажуватися Facebook. Йдеться як про програму, так і про web-версію.

Ба більше, відрізаними від зв’язку опинилися і користувачі WhatsApp. У них показує значок Підключення, як тоді, коли немає мережі. Також залишається неможливим відправлення повідомлень.

На проблеми в Instagram, Facebook и WhatsApp скаржаться користувачі з усього світу. Поки залишається загадкою, що стало причиною такого масштабного збою.

Реакція мережі на збій в Instagram і Facebook

Поки Instagram і Facebook мирно відпочивають у понеділок увечері, жартівники увірвалися в Twitter, який поки залишається острівцем комунікації.

  • Робочий WhatsApp не працює, Instagram теж. Час завантажувати TikTok.

  • День, коли Instagram зупинився.

  • Коли полетiв Facebook.

  • Цукерберг знову впустив Facebook з Instagram. Знову стажер невдало продакшн оновив.

  • Мені подобається те, що як тільки Instagram здох, всі пішли перевіряти це в Twitter.

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Теги
Facebook , Instagram , WhatsApp
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