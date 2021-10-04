В Instagram і Facebook стався масштабний збій. Проблеми спостерігаються у багатьох користувачів, зокрема не відкриваються навіть стартові сторінки.
У понеділок о 18.38 користувачі почали масово скаржитися на те, що у них не відкривається ні додаток Instagram, але його web-версія.
Також о 18.39 перестав повністю завантажуватися Facebook. Йдеться як про програму, так і про web-версію.
Ба більше, відрізаними від зв’язку опинилися і користувачі WhatsApp. У них показує значок Підключення, як тоді, коли немає мережі. Також залишається неможливим відправлення повідомлень.
На проблеми в Instagram, Facebook и WhatsApp скаржаться користувачі з усього світу. Поки залишається загадкою, що стало причиною такого масштабного збою.
Реакція мережі на збій в Instagram і Facebook
Поки Instagram і Facebook мирно відпочивають у понеділок увечері, жартівники увірвалися в Twitter, який поки залишається острівцем комунікації.
- Робочий WhatsApp не працює, Instagram теж. Час завантажувати TikTok.
- День, коли Instagram зупинився.
- Коли полетiв Facebook.
- Цукерберг знову впустив Facebook з Instagram. Знову стажер невдало продакшн оновив.
- Мені подобається те, що як тільки Instagram здох, всі пішли перевіряти це в Twitter.