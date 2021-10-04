Записи DNS, які вказують системам, як знайти Facebook або Instagram, були вилучені вранці 4 жовтня із глобальних таблиць маршрутизації.

Про це повідомляє журналіст видання Independent Брайан Кребс.

Представник ЗМІ повідомляє, що ця інформація є підтвердженою.

– Уявляєте, що ви зараз працюєте у Facebook, тоді як ваша електронна пошта більше не працює і всі ваші внутрішні інструменти на основі Facebook виходять з ладу? – пише Брайан Кребс

Інформацію про те, що відсутні не тільки служби та додатки Facebook для громадськості, але і їхні внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, зокрема Workplace, підтверджує і технічний репортер NYTimes Райан Мак.

– Ніхто не може виконувати будь-яку роботу. Кілька людей, з якими я спілкувався, сказали, що це еквівалент “снігового дня” в компанії, – зазначає Райан Мак.

Це свідчить про те, що співробітники Facebook навіть не можуть комунікувати один з одним в межах своїх звичних інструментів.

Такий стан справ ще більше погіршує ситуацію.

Деякі експерти повідомляють, що, крім DNS (Domain Name System – комп’ютерної розподільчої системи для отримання інформації про домени, – Ред.), у Facebook не доступна абсолютно вся мережа.

Масштабний збій у компанії Facebook, до якої належить й Instagram, стався увечері 4 жовтня.

У компанії зазначили, що вже працюють над вирішенням проблеми, проте точну причину такого масштабного збою там не назвали.

Джерело: Brian Krebs, Ryan Mac