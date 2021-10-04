У компанії Facebook прокоментували масштабний збій у соцмережі. До речі, компанії належать як Instagram, так і Facebook.

– Нам відомо, що у деяких людей виникають проблеми з доступом до наших додатків і продуктів, – заявили в компанії Facebook.

Також у компанії зазначили, що вже працюють над вирішенням цієї проблеми, проте точну причину такого масштабного збою там не назвали.

– Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і вибачаємося за будь–які незручності, – додали в Facebook.

Також збій вже прокоментували і в Instagram, заявивши, що вже працюють над його усуненням.

– Instagram і друзям зараз трохи складніше, і у вас можуть виникнути проблеми з їх використанням. Потерпіть нас, ми працюємо, – зазначили в компанії.

У WhatsApp подякували за терпіння і теж додали, що вже вирішують проблеми з доступом.

– Нам відомо, що у деяких людей зараз виникають проблеми з WhatsApp. Ми працюємо над тим, щоб повернути все в норму, і надішлемо вам оновлену інформацію якомога швидше. Дякуємо за ваше терпіння! – заявили в компанії WhatsApp.

Збій у Instagram, Facebook і WhatsApp

Близько 18.40 4 жовтня в Instagram, Facebook і WhatsApp стався масштабний збій. Проблеми спостерігаються у багатьох користувачів, зокрема не відкриваються навіть стартові сторінки.

Користувачі у всьому світу скаржаться на те, що у них не виходить отримати доступ ні до додатків, ні до web-версій соцмереж.