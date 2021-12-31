У ніч на 1 січня пошуковий сервіс Google присвятив святковий дудл Новому року 2022.

Із цукерки-хлопавки, на жовто-фіолетовій обгортці якої ще 31 грудня була написала цифра 2021, з’явилися рожева цифра 2022.

Літера G так само залишилася в святковому ковпаку, а центральна літера o – жовтою кулькою-фоном.

Однак зникла своєрідна гірлянда, яка обрамляла логотип та виблискувала синіми, червоними, жовтими та зеленими вогниками, що дублюють кольори бренду пошукового сервісу.

Якщо натиснути на логотип, то пошуковик переадресує на сторінку, де міститься вся корисна інформація за запитом Новий рік, а сторінку вкриє кольорове конфеті.

Нагадаємо, що готуватися до новорічних свят у компанії почали завчасно. Майже весь грудень користувачі мережі в Україні бачили логотип-гірлянду.

Лише на кілька днів компанія замінювала її для того, щоб українці пограли в гру-головоломку, створену спеціально до Дня піци, а також щоб закликати їх до вакцинації та привітати із Днем зимового сонцестояння.