У ніч на 31 грудня пошуковий сервіс Google оновив дудл, щоб попрощатись із 2021 роком, що минає.

Компанія вирішила дещо урізноманітнити своєрідну гірлянду, яка обрамляла літери логотипу упродовж місяця.

Так, на літеру G вдягли святковий ковпак, а центральна літера o перетворилась на жовту кульку. На її фоні миготить цукерка, на жовто-фіолетовій обгортці якої написала цифра 2021.

Гірлянда поряд із логотипом так само, як і раніше, виблискує синіми, червоними, жовтими та зеленими вогниками, що дублюють кольори бренду пошукового сервісу.

– Це завершення 2021 року – щасливий переддень Нового року! – коментують у компанії святковий дудл 31 грудня 2021 року.

Якщо натиснути на логотип, то пошуковик переадресує на сторінку, де міститься вся корисна інформація за запитом Новий рік.

Нагадаємо, що спостерігали дудл-гірлянду користувачі мережі в Україні майже весь грудень.

Лише на кілька днів компанія замінювала її для того, щоб вони пограли в гру-головоломку, створену спеціально до Дня піци.

Змінювалася гірлянда також, щоб закликати українців до вакцинації та привітати із Днем зимового сонцестояння.