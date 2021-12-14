15 грудня пошуковий сервіс Google вирішив заохотити українських користувачів до вакцинації тематичним дудлом.
Компанія адресує громадянам України заклик: Вакцинуйтесь. Носіть маски. Рятуйте життя.
Для наочності різнокольорові літери логотипу в захисних масках по черзі підстрибують, демонструючи пластир на “руці” на місці щойно зробленого уколу.
Коли черга доходить до передостанньої літери l, остання – “лікарка-е” – саме робить їй щеплення й також чіпляє пластир.
Після цього всі п’ятеро “вакцинованих пацієнтів” разом із “лікаркою-е” одночасно підстрибують, а над процедурним столиком з’являється сердечко.
Якщо натиснути на дудл, то пошуковик переадресує користувача на сторінку, де можна знайти всю необхідну інформацію про вакцинацію проти Covid-19 в Україні, список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації, а також інструкції, як записатися на щеплення.
Інтерактивним дудлом Google прагне покращити ситуацію з вакцинацією про коронавірусу в світі.
Зауважимо, що в Україні повністю імунізовані двома дозами вакцини проти Covid-19 12 544 437 людей. Загалом в країні проведено 26 718 836 щеплень.
Упродовж тижня, із 8 до 14 грудня 2021 року, логотип пошукового сервісу Google був обрамлений святковою гірляндою.
Перед цим користувачі пошуковика мали змогу два дні поспіль грати в гру-головоломку, створену спеціально до Дня піци.