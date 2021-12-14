15 грудня пошуковий сервіс Google вирішив заохотити українських користувачів до вакцинації тематичним дудлом.

Компанія адресує громадянам України заклик: Вакцинуйтесь. Носіть маски. Рятуйте життя.

Для наочності різнокольорові літери логотипу в захисних масках по черзі підстрибують, демонструючи пластир на “руці” на місці щойно зробленого уколу.

Коли черга доходить до передостанньої літери l, остання – “лікарка-е” – саме робить їй щеплення й також чіпляє пластир.

Після цього всі п’ятеро “вакцинованих пацієнтів” разом із “лікаркою-е” одночасно підстрибують, а над процедурним столиком з’являється сердечко.

Якщо натиснути на дудл, то пошуковик переадресує користувача на сторінку, де можна знайти всю необхідну інформацію про вакцинацію проти Covid-19 в Україні, список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації, а також інструкції, як записатися на щеплення.

Інтерактивним дудлом Google прагне покращити ситуацію з вакцинацією про коронавірусу в світі.

Зауважимо, що в Україні повністю імунізовані двома дозами вакцини проти Covid-19 12 544 437 людей. Загалом в країні проведено 26 718 836 щеплень.

Упродовж тижня, із 8 до 14 грудня 2021 року, логотип пошукового сервісу Google був обрамлений святковою гірляндою.

Перед цим користувачі пошуковика мали змогу два дні поспіль грати в гру-головоломку, створену спеціально до Дня піци.