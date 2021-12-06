Компанія Google 6 грудня 2021 року присвятила інтелектуальний дудл одній із найпопулярніших страв у всьому світі – піці.

Саме у цей день у 2007 році кулінарне мистецтво створення неаполітанської Піцайоло внесли до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства.

Google представив гру-головоломку піци з кількох найулюбленіших начинок для піци з усього світу. Користувачам пропонується нарізати скибочки відповідно до типу замовленої піци.

— У грі слід уважно стежити за начинками та кількістю шматочків — чим точніше замовлення, тим більше зірочок ви отримаєте, – йдеться в описі від Google.

Південно-західне італійське місто Неаполь вважається місцем народження піци,а саме тіста з помідорами та сиром ще з кінця 1700-х років. Саме тут розпочинається історія піци.

Сьогодні в світі щороку споживається близько 5 млрд піци. У Google зазначають, що лише у США щосекунди вживається 350 шматочків піци.

Google присвятив дудл Лотфі Заде

6 грудня Google присвятив дудл Лотфі Заде — американський математик та логік азербайджанського походження.

У 1964 році він представив нечіткі множини — новаторську роботу, яка познайомила світ з його інноваційною математичною структурою під назвою нечітка логіка