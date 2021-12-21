15 грудня пошуковий сервіс Google присвятив інтерактивний тематичний дудл Дню зимового сонцестояння.

Замість літер логотипу зимовим засніженим лісом, замруживши очі, неспішно йде їжачок.

Гілочки, шишки, жолудь та листочок довкола нього віддалено нагадують форму літер G, o, g, l, e.

Замість другої літери o у логотипі – їжачок. На голочках у нього видніються шишки та вкриті снігом гілочки.

Якщо натиснути на логотип, то пошуковик переадресовує на сторінку, де міститься вся необхідна інформація за запитом День зимового сонцестояння.

Варто наголосити, що дудл 21 грудня відрізняється для жителів північної та південної півкулі.

Там, де сьогодні почалася астрономічна зима, їжачок неспішно йде.

А от користувачі південної півкулі, де 21 грудня почалось астрономічне літо (Бразилія, Перу, Еквадор, Чилі, Аргентина, ПАР, Австралія та Нова Зеландія тощо), можуть спостерігати, як бадьоро чимчикує їжачок із широко розплющеними очима, окулярами на голові, вкритий тропічними рослинами та цитрусовими.

Літери G, o, g, l, e замінюють рослини, очевидно, шматочок сонця, ракушка та апельсин.

До цього логотип пошукового сервісу Google був обрамлений святковою гірляндою.

Адресувала користувачам компанія також заклик до вакцинації інтерактивним дудлом, а ще раніше українці мали змогу два дні поспіль грати в гру-головоломку, створену спеціально до Дня піци.

Зимове сонцестояння цьогоріч в Україні відбудеться 21 грудня орієнтовно о 17.58. Саме цього дня розпочнеться астрономічна зима.

У вівторок схід сонця буде о 07.45, а захід – о 15.54. Після цього світловий день почне поступово збільшуватись.