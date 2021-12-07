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Google знову прикрасив свій логотип святковою гірляндою

8 Грудня 2021, 01:51
Тетяна Забожко редакторка стрічки
Google знову прикрасив свій логотип святковою гірляндою
Джерело: Pexels

8 грудня пошуковий сервіс Google знову обрамив свій логотип святковою гірляндою.

Такий інтерактивний дудл уже прикрашав сторінку пошуковика минулої п’ятниці, 3 грудня.

Напис Google вибрискує синіми, червоними, жовтими та зеленими вогниками, що дублюють кольори бренду пошукового сервісу.

Таким чином компанія прагне створити особливу атмосферу перед наближенням новорічно-різдвяних свят.

Перед цим користувачі пошуковика мали змогу два дні поспіль грати в гру-головоломку, створену спеціально до Дня піци.

Людям у багатьох країнах світу пропонували нарізати одну з найпопулярніших у світі страв та заробити якомога більше зірочок.

Дудл презентували 6 грудня, тому що саме цього дня чотири роки тому піцу відзначили в ЮНЕСКО як нематеріальну культурну спадщину людства.

За приблизними підрахунками, щороку в світі споживають близько 5 млрд піц. Тільки в США щосекунди люди з’їдають 350 шматочків.

Теги
Google , Дудл , зима , Новий Рік , Новорічні свята , Різдво , Свято
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