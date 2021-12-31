В ночь на 1 января поисковый сервис Google посвятил праздничный дудл Новому году 2022.

Из конфеты-хлопушки, на желто-фиолетовой обертке которой еще 31 декабря была написала цифра 2021, появились розовая цифра 2022.

Буква G так же осталась в праздничном колпаке, а центральная буква o – желтым шариком-фоном.

Однако исчезла своеобразная гирлянда, которая обрамляла логотип и сверкала синими, красными, желтыми и зелеными огоньками, дублирующие цвета бренда поискового сервиса.

Если нажать на логотип, то поисковик переадресует на страницу, где содержится вся полезная информация по запросу Новый год, а страницу укроет цветное конфетти.

Напомним, что готовиться к новогодним праздникам в компании начали заблаговременно. Почти весь декабрь пользователи сети в Украине видели логотип-гирлянду.

Лишь на несколько дней компания заменяла ее для того, чтобы украинцы поиграли в игру-головоломку, созданную специально ко Дню пиццы, а также чтобы призвать их к вакцинации и поздравить с Днем зимнего солнцестояния.