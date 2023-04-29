Злата Огнєвіч стала речницею України на Євробаченні 2023

Українська співачка Злата Огнєвіч оголошуватиме бали національного журі від України на Євробаченні 2023 у Ліверпулі.

Про це заявила голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

– На жаль, через російське повномасштабне вторгнення цьогоріч ми не можемо прийняти Євробачення у себе вдома, але, попри все, Україна буде наживо в гранд-фіналі шоу в особі нашої речниці. 13 травня у прямому ефірі з самого серця України Злата оголосить, кому саме наша країна віддала найвищий бал, – зауважила вона.

Злата Огнєвіч із піснею Gravity представляла Україну на Євробаченні 2013 у Мальме та посіла третє місце.

Роль речниці на Євробаченні для Огнєвіч не перша – співачка оголошувала бали від України у 2017 році, коли Київ приймав конкурс після перемоги Джамали.

Після торішнього скандалу з балами на Євробаченні українцям запропонували обрати склад національного журі в Дії. Голосування закрили 5 квітня, у ньому взяли участь понад 724 тис. українців. Хто оцінюватиме виступи представників інших країн від імені України, стане відомо вже 13 травня.