Стало відомо, якою буде сцена міжнародного музичного конкурсу Євробачення 2023. Перше фото готового майданчика з’явилося на офіційній сторінці конкурсу.
– Сцена готова! – зауважили організатори.
Сцену Євробачення 2023 урочисто відкрили король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла.
Монархи запалили вогні конкурсу під саундтрек Євробачення 2023, створений українським композитором Михайлом Некрасовим. Згодом вони познайомилися з ведучими, серед яких фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.
Півфінали Євробачення 2023 відбудуться 9 і 11 травня у Ліверпулі, фінал конкурсу заплановано на 13 травня.
Торішня перемога України забезпечила гурту Tvorchi з піснею Heart of Steel виступ одразу у фіналі.