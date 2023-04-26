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Чарльз III запалив вогні! З’явилося перше фото сцени Євробачення 2023

26 Квітня 2023, 17:07
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Євробачення 2023 у Ліверпулі
Джерело: Getty Images

Стало відомо, якою буде сцена міжнародного музичного конкурсу Євробачення 2023. Перше фото готового майданчика з’явилося на офіційній сторінці конкурсу.

– Сцена готова! – зауважили організатори.

Сцену Євробачення 2023 урочисто відкрили король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла.

Монархи запалили вогні конкурсу під саундтрек Євробачення 2023, створений українським композитором Михайлом Некрасовим. Згодом вони познайомилися з ведучими, серед яких фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Півфінали Євробачення 2023 відбудуться 9 і 11 травня у Ліверпулі, фінал конкурсу заплановано на 13 травня.

Торішня перемога України забезпечила гурту Tvorchi з піснею Heart of Steel виступ одразу у фіналі.

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The Hardkiss Євробачення Чарльз ІІІ
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