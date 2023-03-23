У мережі активно почали обговорювати те, що пісня представниці Швеції Loreen для Євробачення 2023 під назвою Tattoo є плагіатом. Її порівнюють із композицією української виконавиці Міки Ньютон В плену.

За словами Ньютон, останніми днями вона отримала безліч повідомлень від прихильників з цього приводу, тому вирішила розставити крапки над i. Артистка сказала, що не бачить у цьому нічого поганого і побажала Loreen перемоги.

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– Друзі! Я не буду це коментувати. Я не хочу починати драму. Мені це не потрібно! І я бажаю Loreen знову перемогти на Євробаченні, – прокоментувала Міка.

Вона додала, що життя занадто коротке, щоб сперечатися через пісні та їхнє звучання – однакове чи ні.

– Хтось із вас думає, що так. Хтось – ні. Моя пісня вийшла в 2005 році. Будь ласка, припиніть закидати мене повідомленнями та відмітками. Давайте підтримувати одне одного, – наголосила Ньютон.

Loreen – Tattoo

Міка Ньютон – В плену

Варто зазначити, що схожість у мелодіях справді є, однак чи вплине це на участь Loreen у Євробаченні 2023, наразі невідомо. Ба більше, за прогнозами букмекерів Швеція зараз перша в списку на перемогу.

Зазначимо й те, що Loreen уже брала участь у Євробаченні. У 2012 році вона посіла перше місце на конкурсі.