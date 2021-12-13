У мережі вже на всю обговорюють продовження культового серіалу Секс і місто, яке отримало назву І просто так. Фанати стрічки з нетерпінням чекають на нові серії, в яких головні герої постали через 20 років.

Щоб утихомирити запал, Факти ICTV публікують графік серій нового сезону телесеріалу Секс і місто. Так, у 2021 році шанувальники стрічки побачать ще три нові серії, решту – в 2022.

3 серія – 16 грудня;

4 серія – 24 грудня;

5 серія – 30 грудня;

6 серія – 6 січня;

7 серія – 13 січня;

8 серія – 20 січня;

9 серія – 27 січня;

10 серія – 3 лютого.

Нагадаємо, що перші дві серії І просто так вийшли 9 грудня. Реакція користувачів мережі хоч і неоднозначна, проте бурхлива. Хтось пише, що продовженню вдалося перевершити оригінал, хтось розчарований через несподівані події, а хтось зазначає, що головні герої вже не ті.

Перша серія просто розбила мені серце.

За одну хвилину я плачу… Навіщо так взагалі треба було робити в серіалі?

Подивилася перші дві серії І просто так, ревіла і тепер болить голова.

Кардинально відрізняється від оригіналу, але багато в чому перевершує його.

Усі критикують перші дві серії І просто так, а я розплакалася через головний поворот подій.

Як і очікувалося І просто так – повний провал.

Що вони зробили з Мірандою?

Намагаюся дивитися І просто так, але ботоксне обличчя Шарлотти не дає спокою.

Подивився дві перші серії І просто так, просто немає слів, це убожество.

Зараз увімкнула І просто так і плачу, я так за ними сумувала!

Мені сподобався сиквел Сексу і міста.

Подивився перші серії І просто так… Тепер з’явилося бажання переглянути Секс і місто. – Пишуть користувачі мережі.

Не обійшлося і без мемів.

Это я после просмотра первых серий «and just like that…»: pic.twitter.com/ttLT1fQdc3 — С е р х и о (@interlicious) December 10, 2021

А на русский and just like that перевели как – и просто так ????‍♀️ И просто так (спойлер конца первой серии) pic.twitter.com/fTbHkYCB3y — Veronika (@Sandaleta) December 10, 2021

‘And just like that, he died’ because I gave him no CPR or called an ambulance #JustLikeThat pic.twitter.com/Wh8sicXloq — fangirl2021 (@fangirl20211) December 9, 2021

No spoilers… Just finished the first episode of the new Sex and the City and WTF!! And just like that…..I’m pissed as shit at HBO and Michael Patrick King. pic.twitter.com/crG5xxpNUL — Candy *Case*???? (@casec1991) December 10, 2021

Серіал І просто так складається з 10 серій, тривалість кожної – 30 хвилин. Стрічка показує глядачам, як змінилося життя головних героїв після того, як їм виповнилося 50 років.

Прем’єра оригінального серіалу Секс і місто відбулася ще в 1998 році. Фільм транслювався до 2004 року.