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Фани у сльозах: графік виходу серій І просто так і реакція на перші епізоди

13 Грудня 2021, 13:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кэрри Бредшоу и Мистер Биг
Джерело: Getty Images

У мережі вже на всю обговорюють продовження культового серіалу Секс і місто, яке отримало назву І просто так. Фанати стрічки з нетерпінням чекають на нові серії, в яких головні герої постали через 20 років.

Щоб утихомирити запал, Факти ICTV публікують графік серій нового сезону телесеріалу Секс і місто. Так, у 2021 році шанувальники стрічки побачать ще три нові серії, решту – в 2022.

  • 3 серія – 16 грудня;
  • 4 серія – 24 грудня;
  • 5 серія – 30 грудня;
  • 6 серія – 6 січня;
  • 7 серія – 13 січня;
  • 8 серія – 20 січня;
  • 9 серія – 27 січня;
  • 10 серія – 3 лютого.

Нагадаємо, що перші дві серії І просто так вийшли 9 грудня. Реакція користувачів мережі хоч і неоднозначна, проте бурхлива. Хтось пише, що продовженню вдалося перевершити оригінал, хтось розчарований через несподівані події, а хтось зазначає, що головні герої вже не ті.

  • Перша серія просто розбила мені серце.
  • За одну хвилину я плачу… Навіщо так взагалі треба було робити в серіалі?
  • Подивилася перші дві серії І просто так, ревіла і тепер болить голова.
  • Кардинально відрізняється від оригіналу, але багато в чому перевершує його.
  • Усі критикують перші дві серії І просто так, а я розплакалася через головний поворот подій.
  • Як і очікувалося І просто так – повний провал.
  • Що вони зробили з Мірандою?
  • Намагаюся дивитися І просто так, але ботоксне обличчя Шарлотти не дає спокою.
  • Подивився дві перші серії І просто так, просто немає слів, це убожество.
  • Зараз увімкнула І просто так і плачу, я так за ними сумувала!
  • Мені сподобався сиквел Сексу і міста.
  • Подивився перші серії І просто так… Тепер з’явилося бажання переглянути Секс і місто. – Пишуть користувачі мережі.

Не обійшлося і без мемів.

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Серіал І просто так складається з 10 серій, тривалість кожної – 30 хвилин. Стрічка показує глядачам, як змінилося життя головних героїв після того, як їм виповнилося 50 років.

Прем’єра оригінального серіалу Секс і місто відбулася ще в 1998 році. Фільм транслювався до 2004 року.

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Секс і місто
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