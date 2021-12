У Нью-Йорку відбулася прем’єра продовження серіалу Секс і місто (And Just Like That…). Представляти стрічку прийшли виконавці головних ролей: Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кріс Нот.

Також до них приєдналися нові колеги зі знімального майданчика – Ніколь Арі Паркер та Саріта Чоудхурі, які доповнили лави акторського складу в продовженні легендарного шоу.

Головна зірка серіалу Сара Джессіка Паркер на заході з’явилася у сукні від Oscar de la Renta, яку дизайнери створили спеціально для цього дня. Свій образ вона доповнила рожевими туфлями-човниками від власного бренду SJP.

Підтримати акторку прийшли її близькі — чоловік Меттью Бродерік та 19-річний син Джеймс. Для пари такі сімейні виходи є рідкісними. Подружжя, яке виховує трьох дітей, не часто показує їх публіці.

Синтія Ніксон, яка у серіалі зіграла Міранду Хоббс, для публічного заходу обрала яскраво-помаранчеве вбрання від Christopher John Rodgers.

Свій образ вона доповнила замшевими ботфортами такого ж відтінку.

А виконавиця ролі Шарлотти, акторка Крістін Девіс, позувала у довгій синій сукні від Jason Wu. Елегантне вбрання вдало підкреслило фігуру 56-річної акторки.

Нагадаємо, продовження серіалу Секс і місто складатиметься з 10 епізодів, кожен з яких триватиме 30 хвилин. Прем’єра перших двох серій на стримінговій платформі HBO відбудеться вже сьогодні, 9 грудня. Наступні епізоди виходитимуть щочетверга.

Новий серіал покаже глядачам, як змінилися життя і дружба головних героїнь після того, як їм виповнилося 50 років.

Прем’єра оригінального серіалу Секс і місто відбулася ще у 1998 році. Стрічка транслювалася до 2004 року і залишила яскравий слід у сучасній поп-культурі. Серіал отримав шість премій Еммі, вісім Золотих глобусів, а також 36 інших нагород.