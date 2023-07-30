Українці – незламна і згуртована нація, яка дивує силою свого духу весь світ. Навіть у такий важкий час, як війна, ми знаходимо привід і час для радості. У нашій країні продовжують створюватися сім’ї, укладатися шлюби і народжуватися діти.

Артисти теж намагаються встигнути все: вони беруть до рук зброю, постійно роз’їжджають з благодійними концертами, волонтерять і все це без відриву від особистого життя. Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок, які одружилися під час війни.

Максим Девізоров і Світлана Гордієнко

Актор Максим Девізоров та акторка Світлана Гордієнко уклали шлюб у травні 2022 року. Він – у військовій формі, вона – у весільній атласній білій сукні.

Заради цієї події Максима відпустили зі служби лише на добу. Побралися вони в Дніпрі.

– Ангеле мій, ти знаєш, як сильно я хочу знову засинати і прокидатися разом із тобою. Ти – моє натхнення і мої крила. Коли закінчиться війна, у нас буде стільки справ! Але найголовніша з них – подарувати одне одному прекрасних діточок. Швидше б уже перемога. Люблю, – писав тоді Девізоров в Instagram.

Євген Синельников і Наталя Кліпа

Режисер і ведучий Орла і Решки Євген Синельников і продюсерка в компанії Badoevteam Наталія Кліпа теж зіграли весілля під час війни. Пара узаконила свої стосунки 12 серпня 2022 року в Бучі.

Торжество відбулося в будинку, в якому на початку війни подружжя ховалося від російських окупантів.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Співачка Надя Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна цього літа. Якийсь час закохані тримали це в таємниці, проте згодом вирішили все ж таки зізнатися шанувальникам у тому, що уклали шлюб.

До речі, свої стосунки вони теж розсекретили не одразу.

Олег Сенцов і Вероніка Вельч

Режисер Олег Сенцов одружився з Веронікою Вельч у липні 2022 року.

Уже в грудні Сенцов вчетверте став батьком. Вероніка народила йому сина, якого назвали Дем’яном.

Анна Трінчер та Олександр Волошин

24 вересня 2022 року свої стосунки узаконили співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин. Освідчився молодий чоловік артистці до повномасштабної війни – у жовтні 2021-го.

І хоча багато хто продовжує укладати шлюби, війна внесла свої корективи в усе. Є ті пари, які не витримали цього випробування, а тому вирішили розійтися.

Гучні розлучення українських зірок під час війни – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Максим Девізоров, Надя Дорофєєва