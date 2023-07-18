Співачка Надя Дорофєєва розповіла, як Міша Кацурін освідчився їй. Як виявилося, пропозиція одружитися пролунала на скутері.

Про це артистка розповіла під час ефіру радіо Наше.

Зірка додала, що не одразу розчула довгоочікувані слова від свого коханого ресторатора, оскільки була в шоломі на транспортному засобі. Для цього Кацурін зупинив скутер і сказав заповітні слова ще раз.

Нагадаємо, що Дорофєєва і Кацурін зіграли весілля 13 липня. Пара показала своє святкове фото, де Надя красувалася в бежевій весільній сукні та фаті до підлоги, а Михайло одягнув простий чорний костюм, кеди та кепку.

За такий неоднозначний образ Кацуріна розкритикували, проте за нього заступилася його нова дружина. Як виявилося, ресторатору шили штани і піджак на замовлення, але його просто не використали. Надя заявила, що в костюмі він би не був собою на такій важливій церемонії.

Традиційно, напередодні весілля заведено проводити час зі своїми друзями – Кацурін показав свій парубочий вечір. Вечірка була нестандартною – він вирушив у Чернігівську область, де разом із друзями демонтував зруйнований окупантами будинок.