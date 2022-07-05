Український режисер Олег Сенцов офіційно одружився. Про це він повідомив користувачам Facebook, опублікувавши знімок зі своєю обраницею.
На знімку можна помітити Олега у військовій формі – він стоїть на захисті нашої країни у лавах ЗСУ. З ним красується Вероніка Вельч, кандидат політичних наук, директор з адвокації американської компанії Ridgley Walsh. Дівчина родом з Івано-Франківська, а вищу освіту здобула у ЧНУ імені Юрія Федьковича.
Весільними знімками нової родини також поділилася колишній міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.
Сама Вероніка поки що не афішує створення сім’ї з режисером — вона не поспішає ділитися радісною новиною на своїх сторінках у соцмережах.
Вперше на публіці пара з’явилася у серпні минулого року – тоді їх помітили на Одеському кінофестивалі.
Обраниця Сенцова вже мала серйозні стосунки – її колишнім чоловіком є колишній координатор руху Чесно, політичний консультант Андрій Круглашов. Вони мають спільну дитину.
Олег також був одружений – з Аллою він розлучився у 2016 році, і у них залишилося двоє дітей – донько Аліна та син Владислав. У лютому 2021 року у Сенцова з’явилася третя дитина – донька Емма.
Користувачі мережі активно обговорюють рішення режисера, і бажають Олегу та його коханій щасливого шлюбу:
- Щиро вітаю, друже! Доброго життєвого шляху!
- Щирі вітання! Миру та злагоди! І, звісно, перемоги!
- Довгих та щасливих років разом!
- Яка чудова новина! Неймовірно гарна дружина. Щастя вам!
Сенцов зараз активно захищає Україну на фронті – ще у березні він показав, як проходять його військові будні. Тоді режисер показав собаку, який став членом його підрозділу.