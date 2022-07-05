Український режисер Олег Сенцов офіційно одружився. Про це він повідомив користувачам Facebook, опублікувавши знімок зі своєю обраницею.

На знімку можна помітити Олега у військовій формі – він стоїть на захисті нашої країни у лавах ЗСУ. З ним красується Вероніка Вельч, кандидат політичних наук, директор з адвокації американської компанії Ridgley Walsh. Дівчина родом з Івано-Франківська, а вищу освіту здобула у ЧНУ імені Юрія Федьковича.

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Весільними знімками нової родини також поділилася колишній міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

Сама Вероніка поки що не афішує створення сім’ї з режисером — вона не поспішає ділитися радісною новиною на своїх сторінках у соцмережах.

Вперше на публіці пара з’явилася у серпні минулого року – тоді їх помітили на Одеському кінофестивалі.

Обраниця Сенцова вже мала серйозні стосунки – її колишнім чоловіком є колишній координатор руху Чесно, політичний консультант Андрій Круглашов. Вони мають спільну дитину.

Олег також був одружений – з Аллою він розлучився у 2016 році, і у них залишилося двоє дітей – донько Аліна та син Владислав. У лютому 2021 року у Сенцова з’явилася третя дитина – донька Емма.

Користувачі мережі активно обговорюють рішення режисера, і бажають Олегу та його коханій щасливого шлюбу:

Щиро вітаю, друже! Доброго життєвого шляху!

Щирі вітання! Миру та злагоди! І, звісно, перемоги!

Довгих та щасливих років разом!

Яка чудова новина! Неймовірно гарна дружина. Щастя вам!

Сенцов зараз активно захищає Україну на фронті – ще у березні він показав, як проходять його військові будні. Тоді режисер показав собаку, який став членом його підрозділу.