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Олег Сенцов одружився – перше фото з обраницею

5 Липня 2022, 13:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Олег Сенцов одружився – перше фото з обраницею

Український режисер Олег Сенцов офіційно одружився. Про це він повідомив користувачам Facebook, опублікувавши знімок зі своєю обраницею.

Сенцов

На знімку можна помітити Олега у військовій формі – він стоїть на захисті нашої країни у лавах ЗСУ. З ним красується Вероніка Вельч, кандидат політичних наук, директор з адвокації американської компанії Ridgley Walsh. Дівчина родом з Івано-Франківська, а вищу освіту здобула у ЧНУ імені Юрія Федьковича.

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Весільними знімками нової родини також поділилася колишній міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

Сенцов

Сенцов

Сама Вероніка поки що не афішує створення сім’ї з режисером — вона не поспішає ділитися радісною новиною на своїх сторінках у соцмережах.

Вперше на публіці пара з’явилася у серпні минулого року – тоді їх помітили на Одеському кінофестивалі.

Обраниця Сенцова вже мала серйозні стосунки – її колишнім чоловіком є колишній координатор руху Чесно, політичний консультант Андрій Круглашов. Вони мають спільну дитину.

Олег також був одружений – з Аллою він розлучився у 2016 році, і у них залишилося двоє дітей – донько Аліна та син Владислав. У лютому 2021 року у Сенцова з’явилася третя дитина – донька Емма.

Користувачі мережі активно обговорюють рішення режисера, і бажають Олегу та його коханій щасливого шлюбу:

  • Щиро вітаю, друже! Доброго життєвого шляху!
  • Щирі вітання! Миру та злагоди! І, звісно, перемоги!
  • Довгих та щасливих років разом!
  • Яка чудова новина! Неймовірно гарна дружина. Щастя вам!

Сенцов зараз активно захищає Україну на фронті – ще у березні він показав, як проходять його військові будні. Тоді режисер показав собаку, який став членом його підрозділу.

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