Учасник романтичного реаліті Холостячка 1 Андрій Рибак одружився зі своєю коханою, моделлю Аліною Смирновою.

Весілля відбулося 20 серпня у Києві на даху пентхауса.

– Кращий день! Краща дружина! Кращий букет, – підписав Андрій відео.

Серед гостей на весільній вечірці були учасники першого та другого сезонів реаліті Холостячка – Максим Тарапата, Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко.

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Зазначимо, що Андрій давно зустрічається з Аліною, він навіть розійшовся з нею, щоби взяти участь у Холостячці. Тоді Рибак боровся за серце акторки Ксенії Мішиної.

Після того, як Андрій залишив реаліті, вони з Аліною возз’єдналися.

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Фото: Андрій Рибак