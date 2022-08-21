Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

На даху пентхауса: Андрій Рибак із Холостячки одружився

21 Серпня 2022, 13:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На даху пентхауса: Андрій Рибак із Холостячки одружився

Учасник романтичного реаліті Холостячка 1 Андрій Рибак одружився зі своєю коханою, моделлю Аліною Смирновою.

Весілля відбулося 20 серпня у Києві на даху пентхауса.

– Кращий день! Краща дружина! Кращий букет, – підписав Андрій відео.

Серед гостей на весільній вечірці були учасники першого та другого сезонів реаліті Холостячка – Максим Тарапата, Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко.

Зараз дивляться

Зазначимо, що Андрій давно зустрічається з Аліною, він навіть розійшовся з нею, щоби взяти участь у Холостячці. Тоді Рибак боровся за серце акторки Ксенії Мішиної.

Після того, як Андрій залишив реаліті, вони з Аліною возз’єдналися.

Читайте також:
Андрій ХветкевичУчасник Холостячки Андрій Хветкевич заручився з хлопцем

Фото: Андрій Рибак

Теги
Весілля Холостячка
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь