звезды, которые поженились во время войны

Украинцы — несгибаемая и сплоченная нация, которая удивляет силой своего духа весь мир. Даже в такое тяжелое время, как война, мы находим повод и время для радости. В нашей стране продолжают создаваться семьи, заключаться браки и рождаться дети.

Артисты тоже пытаются успеть все: они берут руки оружие, постоянно разъезжает с благотворительными концертами, волонтерят и все это без отрыва от личной жизни. Факты ICTV решили составить подборку звезд, которые поженились во время войны.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Актер Максим Девизоров и актриса Светлана Гордиенко заключили брак в мае 2022 года. Он — в военной форме, она — в свадебном атласном белом платье.

Ради этого события Максима отпустили со службы всего на сутки. Поженились они в Днепре.

— Ангел мой, ты знаешь, как сильно я хочу снова засыпать и просыпаться вместе с тобой. Ты — мое вдохновение и мои крылья. Когда закончится война, у нас будет столько дел! Но самое главное из них — подарить друг другу прекрасных детишек. Скорее бы уже победа. Люблю, — писал тогда Девизоров в Instagram.

Евгений Синельников и Наталья Клипа

Режиссер и ведущий Орла и Решки Евгений Синельников и продюсер в компании Badoevteam Наталья Клипа тоже сыграли свадьбу во время войны. Пара узаконила свои отношения 12 августа 2022 года в Буче.

Торжество прошло в доме, в котором в начале войны супруги прятались от российских оккупантов.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Певица Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина этим летом. Какое-то время влюбленные держали это в тайне, однако позже решили все же признаться поклонникам в то, что заключили брак.

К слову, свои отношения они тоже рассекретили не сразу.

Олег Сенцов и Вероника Вельч

Режиссер Олег Сенцов женился на Веронике Вельч в июле 2022 года.

Уже в декабре Сенцов в четвертый раз стал отцом. Вероника родила ему сына, которого назвали Демьяном.

Анна Тринчер и Александр Волошин

24 сентября 2022 года свои отношения узаконили певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин. Предложение молодой человек сделал артистке до полномасштабной войны — в октябре 2021-го.

Несмотря на то, что многие продолжают заключать браки, война внесла свои коррективы во все. Есть те пары, которые не выдержали этого испытания, а потому приняли решения разойтись.

Громкие разводы украинских звезд во время войны — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Максим Девизоров, Надя Дорофеева