Режисер та ведучий Орла та Решки Євген Синельников та продюсер у компанії BADOEVTEAM Наталія Кліпа зіграли весілля у Бучі під Києвом.

Фото святкування опублікували режисер Яна Мазана та кліпмейкер Алан Бадоєв.

Урочистість відбулася в будинку, в якому на початку війни Синельников і Карпа ховалися від окупантів.

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– Саме у цьому будинку мої дорогі друзі ховалися у перші дні війни. Два тижні у підвалі. Кохання переможе все! Вірю у вас, люблю та знаю: це на все життя. Ви є один у одного, – написав Бадоєв.

Більше фотографій Синельникова та Кліпи опублікувала режисер Яна Мазана. Вона підписала фотографії коротко: Буча, серпень 2022 року, люблю вас.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yana Mazana (@ianamazana)

Раніше Євген Синельников розповів, що освідчився своїй коханій під обстрілами і дуже боявся, що не встигне сказати головних слів.

Варто зазначити, що для Синельникова і для Кліпи це другий шлюб. Наталя Кліпа виховує двох дітей, а Синельников має 10-річного сина.

Фото: Алан Бадоєв, Яна Мазана