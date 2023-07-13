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Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися – перші фото

13 Липня 2023, 15:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дорофєєва і Кацурін

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін одружилися. Про це співачка розповіла в Instagram і показала фото з весілля.

– Подейкують, Кацурін і Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є, – підписала знімок Дорофєєва.

На знімках можна побачити, як співачка красується в бежевій весільній сукні та фатою в підлогу, а ось Кацурін вбрався на урочистість у кеди й костюм “трійку”. На знімках нова сім’я має гармонійний вигляд.

Користувачі мережі вже відреагували на цю радісну подію:

  • Усе-таки це була не субсидія.
  • То як же оформлення субсидії? Це знову в чергах стояти.
  • Сукня шикарна! Удачі вам.
  • Так натурально і красиво, ми щасливі за вас.

Нагадаємо, що перші чутки про одруження Наді та Михайла виникли ще на початку літа. Про таємну церемонію заявив один із блогерів. У цей час до Києва також приїжджала і мама артистки – цілком можливо, що на весілля. Захід залишався в таємниці завдяки суворим вимогам до гостей – їм довелося заклеїти камери на смартфонах. Загалом гостей було не більше 70.

Уже після цього Дорофєєву і Кацуріна побачили в ЦНАПі – це тільки підігріло чутки. Обговорення в мережі змусили співачку відреагувати – вона віджартувалася, що прийшла з Михайлом по субсидії.

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Теги
Весілля Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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