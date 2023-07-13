Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін одружилися. Про це співачка розповіла в Instagram і показала фото з весілля.

– Подейкують, Кацурін і Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є, – підписала знімок Дорофєєва.

На знімках можна побачити, як співачка красується в бежевій весільній сукні та фатою в підлогу, а ось Кацурін вбрався на урочистість у кеди й костюм “трійку”. На знімках нова сім’я має гармонійний вигляд.

Користувачі мережі вже відреагували на цю радісну подію:

Усе-таки це була не субсидія.

То як же оформлення субсидії? Це знову в чергах стояти.

Сукня шикарна! Удачі вам.

Так натурально і красиво, ми щасливі за вас.

Нагадаємо, що перші чутки про одруження Наді та Михайла виникли ще на початку літа. Про таємну церемонію заявив один із блогерів. У цей час до Києва також приїжджала і мама артистки – цілком можливо, що на весілля. Захід залишався в таємниці завдяки суворим вимогам до гостей – їм довелося заклеїти камери на смартфонах. Загалом гостей було не більше 70.

Уже після цього Дорофєєву і Кацуріна побачили в ЦНАПі – це тільки підігріло чутки. Обговорення в мережі змусили співачку відреагувати – вона віджартувалася, що прийшла з Михайлом по субсидії.