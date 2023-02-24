Ріанна виступить на церемонії нагородження Оскар 2023

Барбадоська співачка Ріанна виступить на 95-й церемонії вручення премії Оскар 2023.

Зірка виконає перед глядачами пісню Lift Me Up, яка є саундтреком до фільму Чорна Пантера: Ваканда назавжди.

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Варто зазначити, що композиція номінована на Оскар 2023 в номінації Найкращий саундтрек. Крім Ріанни на нагороду в цій номінації претендують ще чотири артисти. Церемонія нагородження відбудеться в ніч із 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що співачка протягом довгого часу не виступала – з 2018 року. Лише в 2023 році Ріанна з’явилася на Супербоул 2023, на якому виконала мікс зі своїх хітів.

Там же стало відомо, що виконавиця чекає на другу дитину.