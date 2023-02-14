Чорна комедія про зруйновану дружбу: рецензія на фільм Банши Інішерина

Чорна комедія лауреата Оскара Мартіна МакДонаха Банши Інішерина про дружбу, яка руйнується, увійшла до десятки претендентів на фільм року від Американської кіноакадемії.

Окрім цієї стрічки за головну статуетку змагатимуться ще дев’ять. Ми вже писали про три картини-номінанти На Західному фронті без змін, Фабельмани та Все, завжди і водночас. Тепер знайомимо вас з роботою МакДонаха.

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Загалом стрічка претендує на перемоги у дев’яти категоріях премії Оскар. Окрім самого фільму це, зокрема, режисура, оригінальний сценарій, чоловічі ролі першого та другого планів та жіноча роль другого плану.

Завдяки ірландському режисеру глядачі знову побачили возз’єднання зіркового дуету Коліна Фаррелла та Брендона Глісона із культової стрічки 14-річної давнини Залягти на дно в Брюгге, теж роботи МакДонаха. Тоді вони зіграли кілерів, які опинилися у доволі сюрреалістичних обставинах у бельгійському містечку.

У Банши герой Фаррелла трохи інакший – сумніший та дотепніший. Він грає Падрейка, якого один із персонажів описує як обмежену людину. У нього є улюблена ослиця Дженні, сестра Шивон (Керрі Кондон), яка хоче виїхати до Дубліна та найкращий друг Колм, якого грає Брендан Глісон.

Але на початку фільму щось іде не так. Колм не відчиняє дверей, коли до нього приходить Падрейк. Згодом він знайде його у пабі, але Колм не захоче з ним розмовляти. Домагаючись пояснень від свого друга, Падрейк почує: Ти мені просто більше не подобаєшся.

Щодо подій картини, то вони розгортаються на вигаданому острові Інішерин в Ірландії у 1923 році на тлі громадянської війни. Бойові дії відбуваються так близько, що місцеві жителі чують стрільбу з острова навпроти. З одного боку жителів Інішерина можна назвати інертними, адже вони з головою занурилися у повсякденні справи та просто чекають на припинення бойових дій зі словами “Ех, що ти можеш зробити?”

Повертаючись до історії двох друзів – Падрейк надто впертий, а можливо, недалекоглядний, щоб зрозуміти натяк Колма. Коли він затято продовжує намагатися повернути старі дружні стосунки, то Колм погрожує відрізати по одному пальцю на своїй руці щоразу, як його турбуватиме Падрейк.

Стрічку знімали на Аранських островах у затоці Голуей в Ірландії. Та оператор Бен Девіс, окрім файних краєвидів, через екран камери привніс картину тривожного світу.

У Банши Інішерина окрім головних героїв є кілька незабутніх персонажів: жорстокий поліцейський-алкоголік, який регулярно б’є свого сина Домініка, стара леді, яка блукає островом як пророчиця, розповідаючи про неминучу смерть, і допитлива власниця крамниці, яка не може жити без пліток.

МакДонах формує враження, ніби майже кожен на острові певною міру стикається з різними формами депресивного стану. Кожен з них справляється з цим по-своєму. Але серед усіх персонажів виділяється Шивон, яку зіграла ірландська акторка Керрі Кондон. Її героїня дуже любить свого брата, але розуміє, що мусить поїхати з цього острова, щоб зберегти здоровий глузд та не стати банши.

Персонажам фільму, потенційно судився сумний кінець, з огляду на назву. Річ у тім, що банши в ірландському фольклорі – це жінка, яка з’являється біля будинків приречених на смерть людей і своїм плачем оповіщає про їхню смерть. Це фільм про розставання, доведений до абсолютної межі. Персонаж стверджує, що на Інішерині немає банши, але таке відчуття, що вони в будь-який момент завиють.

Банши з Інішерина — це досить потужний фільм, який для МакДонаха може стати абсолютним тріумфом і його найкращою роботою з 2008 року, коли він зняв Залягти на дно у Брюгге. А, можливо, стане навіть кращим, що покаже лише час.

Фото: Searchlight Pictures