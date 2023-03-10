Захопливий сиквел культового фільму 80-х: рецензія на Топ Ган: Меверік

Американський бойовик від Джозефа Косінскі Топ Ган: Меверік є одним із десяти фільмів, які претендують на головну статуетку від Американської кіноакадемії. Всього у стрічки шість номінацій, серед яких найкращий адаптований сценарій та пісня (Hold My Hand у виконанні Леді Гаги).

Том Круз повернуся до ролі Піта Мітчелла на псевдо Меверік через 36 років. Оригінальний фільм 1986 року Топ Ган, або ще Найкращий стрілець став певною мірою класикою. Його зняв нині покійний британський режисер Тоні Скотт – молодший брат Рідлі Скотта.

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Одразу складно сказати, чи потрібен для повного розуміння фільму перегляд першої частини. У новій версії є епізод із флешбеками попередньої картини, в яких з’являються молоді Том Круз, Ентоні Едвардс, Мег Раян та Вел Кімер. Та й сама стрічка Косінскі – цілісна, і ви нічого не втратите, якщо не подивитися класики від Скотта.

А з іншого боку – вихід першої картини відбувся аж у середині 80-х! Це рік, коли сталася Чорнобильська катастрофа, Дієго Марадона забив у чвертьфіналі ЧС англійцям “гол сторіччя”, американські пілоти здійснили перший у світі безпосадковий і бездозаправний обліт земної кулі і, власне, тоді Україна ще перебувала під окупацією СРСР. Такої часової прірви між серією фільмів одразу й не пригадаєш. Тому перегляд обох стрічок може створити щось на кшталт special fillings.

Друга частина розпочинається подібно до першої – з титрів про створення у 1969 році ВМС США елітної школи для найкращих пілотів, а в початкових кадрах – літаки, що готуються до злету з авіаносця. Водночас, як і в класиці, на фоні лунає Danger Zone Кенні Логгінса. Це все створює відчуття, ніби ви увімкнули випадково старий фільм, якби не заміна літаків А-6 та F-14 на F-18 і F-35.

Тепер Піт Мітчелл живе самотньо в авіаційному ангарі в пустелі Мохаве у Каліфорнії і працює пілотом-випробовувачем ВМС. Утім, контр-адмірал Кейн, якого зіграв Ед Гарріс, каже, що попереду ера безпілотників, тож ВМС більше не знадобляться льотчики.

Після цього Меверіку надійде пропозиція від колишнього суперника з першої частини, а нині найкращого друга Тома Казанські – тренувати новий клас елітних пілотів у школі винищувачів у Сан-Дієго. Казанські, як і у 1986-му зіграв Вел Кілмер. При чому реальна боротьба актора з раком гортані відображається й на його героєві.

Щодо персонажа Круза, то його навіть через десятиліття турбує смерть найкращого друга Гусака (Ентоні Едвардс). Яким же буде його здивування, коли він дізнається, що син товариша Рустер (Майлз Теллер) буде серед пілотів, яких йому доведеться навчати. Також стрічка розповість про смерть дружини Гусака. Однак у картині відсутня жодна згадка про Чарлі (Келлі МакГілліс), яка тоді презентувалася як кохання усього життя Меверіка.

Все ж без любовної лінії не обійшлося. Одна з красунь Голлівуду, до того ж талановитих, Дженніфер Коннеллі, яка у далеких 80-х зіграла невеличку роль у культовому Одного разу в Америці Серджіо Леоне, втілила роль матері-одиначки Пенні. Вона керує місцевим баром і колись мала стосунки з Меверіком. Тандем Круза та Коннеллі справді хороший. Це стосується й взаємодії Меверіка з персонажем Майлза Теллера, які створюють динаміку стосунків батька та сина.

На перший погляд, це фільм для фанатів першої частини Топ Ган, а ще – це хороший блокбастер, який гідно посів своє місце серед номінантів. Ця картина – саме той рідкісний момент, коли сиквел перевершує оригінал.

Для суто теоретичного розуміння, саме зараз ми усвідомлюємо справжню цінність часу. І якщо ви хочете подивитися фільм у подібному жанрі, не гайте його на щось другосортне на кшталт нових Форсажів, які не можуть натиснути на кнопку стоп у погоні комерційної синергії.