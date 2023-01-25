Американська кіноакадемія назвала номінантів на Оскар 2023.

За звання найкращого актора цьогоріч змагатиметься п’ятеро кандидатів – Остін Батлер (Елвіс), Колін Фаррелл (Банши Інішерина), Брендан Фрейзер (Кит), Пол Мескал (Після сонця) і Білл Наї (Жити).

Факти ICTV створили голосування і пропонують вам уже зараз обрати свого фаворита. Який актор заслуговує на Оскар 2023?

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95-а церемонія вручення Оскар відбудеться у театрі Долбі (Лос-Анджелес) в ніч із 12 на 13 березня.

Повний список номінантів на Оскар 2023 налічує 23 категорії.