Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Кіно та серіали

Хто отримає Оскар 2023 за жіночу роль: голосування за найкращу акторку

25 Січня 2023, 20:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Хто отримає Оскар 2023 за жіночу роль: голосування за найкращу акторку

Номінантів на премію Оскар 2023 Американська кіноакадемія оголосила 24 січня.

Заповітну статуетку за найкращу жіночу роль мають шанси отримати п’ятеро акторок – Кейт Бланшет (Тар), Ана де Армас (Білявка), Андреа Райзборо (До Леслі), Мішель Вільямс (Фабельмани), Мішель Єо (Все завжди і водночас).

Поки букмекери роблять ставки, а кіномани ворожать на кавовій гущі, Факти ICTV створили своє голосування за найкращу акторку. Кому віддамо Оскар 2023?

Зараз дивляться

Нагадаємо, 95-а церемонія вручення Оскар відбудеться у театрі Долбі (Лос-Анджелес) в ніч із 12 на 13 березня.

Повний список номінантів на Оскар 2023 налічує 23 категорії. Цього року глядачі матимуть можливість побачити нагородження усіх переможців.

Читайте також:
Хто отримає Оскар 2023 за чоловічу роль: голосування за найкращого актораХто отримає Оскар 2023 за чоловічу роль: голосування за найкращого актора

Теги
Оскар
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь