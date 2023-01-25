Номінантів на премію Оскар 2023 Американська кіноакадемія оголосила 24 січня.

Заповітну статуетку за найкращу жіночу роль мають шанси отримати п’ятеро акторок – Кейт Бланшет (Тар), Ана де Армас (Білявка), Андреа Райзборо (До Леслі), Мішель Вільямс (Фабельмани), Мішель Єо (Все завжди і водночас).

Поки букмекери роблять ставки, а кіномани ворожать на кавовій гущі, Факти ICTV створили своє голосування за найкращу акторку. Кому віддамо Оскар 2023?

Зараз дивляться Нагадаємо, 95-а церемонія вручення Оскар відбудеться у театрі Долбі (Лос-Анджелес) в ніч із 12 на 13 березня. Повний список номінантів на Оскар 2023 налічує 23 категорії. Цього року глядачі матимуть можливість побачити нагородження усіх переможців. Читайте також: Хто отримає Оскар 2023 за чоловічу роль: голосування за найкращого актора

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