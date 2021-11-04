4 листопада на телеканалі СТБ відбудеться вихід 7 та 8 серії легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов.

Напередодні благодійного аукціону сімейства Жаданів у світ виходить стаття, що компрометує їх: Кріпосна дівка, через яку, неначе мухи, мруть шляхетні. Ініціатором такого скандалу є Петро Червінський, але за мовчання він вимагатиме набагато більше.

Тим часом в особистому житті Червінських руйнуються ідилія та пристрасть. Лариса розуміє, що опинилася в руках тирана. А про успішну кар’єру актриси вона може забути.

Зради поміщика відтепер не таємні, а молода мати і дружина змушена просто мовчати… Чи вистачить їй терпіння та чи зможе вона назавжди відмовитись від свого покликання?

Орися та Назар відтепер батьки. У них народилася донечка Зоряна. Катерину взяли хрещеною, однак самопочуття молодої матері нагадує лихоманку. Остання надія на Катю, яка має допомогти Орисі… Але чи все підвладне її знанням, здобутим у Люксембурзі.

Головне питання глядача: хто такий Стефан Яблоневський, яку помсту він готує Каті та Андрію, та за що?

Сама пані Жадан і в думках не може припустити, що польський князь не бажає їй добра. Вона відверта зі Стефаном: їй необхідно поділитися з кимось важким пережитим днем, а чоловіка поруч немає.

Глядачі дізнаються, чи скористається Яблоневський відсутністю Андрія Андрійовича, а також чи зможе Жадан угамувати свій гнів, побачивши поцілунок дружини з іншим. Невже відбудеться дуель, у ході якої Жадан загине?

Нагадаємо, що 1 листопада відбулася прем’єра продовження костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. У 1 та 2 серії телесеріалу глядач дізнався, чи вижив Андрій Жадан, якому всадили ніж під час весілля з Катериною.

Петро і Лариса Червінські повернулися до свого маєтку, проте на них впала важка трагедія.

Назар та Орися почали вчитися жити вільним життям, а також з’явився новий герой – Стефан Яблоневський.

У 3-4 серії Кріпосна. Жадана любов триває полювання на Жадана, а лікарі не дають шансів на його одужання. Польський князь домігся довіри Катерини. А Наталі пішла служити до монастиря, залишивши світське життя позаду.

Також продовження отримала історія Галі та Панаса.

У 5 і 6 серії виявилося, що улюбленець глядачів та головний герой Андрій Жадан таки живий. У них із Катериною в житті повна ідилія, проте планується бал, на якому допитів про минуле кріпосної не уникнути. Детальніше про 5 та 6 серії Кріпосна. Жадана любов – читайте на Фактах ICTV.