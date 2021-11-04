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Без розкішних суконь і костюмів: який вигляд мають актори Кріпосної у реальному житті

4 Листопада 2021, 14:44 Валентина Чорна
Без розкішних суконь і костюмів: який вигляд мають актори Кріпосної у реальному житті

На телеканалі СТБ 1 листопада стартував довгоочікуваний третій сезон серіалу Кріпосна. Костюмована драма занурює глядачів в атмосферу вікторіанської епохи та показує пригоди головних героїв, які борються за свободу.

Особливий антураж XIX століття створюють ефектні та вишукані вбрання. Головних героїнь у серіалі можна побачити у пишних сукнях з тугим корсетом і довгим шлейфом. А доповнює образ зачіска із зібраним волоссям та грим.

Від такої картинки глядач однозначно отримує візуальне задоволення, проте у у повсякденному житті такий зовнішній вигляд буде вважатися досить дивним.

Який вигляд мають актори Кріпосної у реальному житті – дивіться далі у матеріалі.

Катерина Вербицька – Соня Прісс

Лариса Червінська – Наталка Денисенко

Наталі Дорошенко – Анна Сагайдачна

Коваль Назар – Тарас Цимбалюк

Служниця Павлина – Олеся Жураківська

Андрій Жадан – Максим Радугін

Стефан Яблоневський – Сергій Стрельников

Нагадаємо, що третій сезон Кріпосної стартував із весілля Катерини Вербицької та Андрія Жадана.

Проте їхнє щастя просто біля вівтаря затьмарив таємний незнайомець, який встромив ножа в серце головному герою і залишив його помирати на руках у коханої. Жадан дивом вижив, а пізніше наречені таємно від усіх поїхали у весільну подорож.

Нові серії костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов дивіться уже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ.

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Теги
Кріпосна , СТБ
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