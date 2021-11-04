На телеканалі СТБ 1 листопада стартував довгоочікуваний третій сезон серіалу Кріпосна. Костюмована драма занурює глядачів в атмосферу вікторіанської епохи та показує пригоди головних героїв, які борються за свободу.
Особливий антураж XIX століття створюють ефектні та вишукані вбрання. Головних героїнь у серіалі можна побачити у пишних сукнях з тугим корсетом і довгим шлейфом. А доповнює образ зачіска із зібраним волоссям та грим.
Від такої картинки глядач однозначно отримує візуальне задоволення, проте у у повсякденному житті такий зовнішній вигляд буде вважатися досить дивним.
Який вигляд мають актори Кріпосної у реальному житті – дивіться далі у матеріалі.
Катерина Вербицька – Соня Прісс
Лариса Червінська – Наталка Денисенко
Наталі Дорошенко – Анна Сагайдачна
Коваль Назар – Тарас Цимбалюк
Служниця Павлина – Олеся Жураківська
Андрій Жадан – Максим Радугін
Стефан Яблоневський – Сергій Стрельников
Нагадаємо, що третій сезон Кріпосної стартував із весілля Катерини Вербицької та Андрія Жадана.
Проте їхнє щастя просто біля вівтаря затьмарив таємний незнайомець, який встромив ножа в серце головному герою і залишив його помирати на руках у коханої. Жадан дивом вижив, а пізніше наречені таємно від усіх поїхали у весільну подорож.
Нові серії костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов дивіться уже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ.