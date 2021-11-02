На телеканалі СТБ 1 листопада відбулася довгоочікувана прем’єра – третій сезон серіалу Кріпосна.

У костюмованій мелодрамі глядачі побачать продовження історії Катерини Вербицької, яка змушена боротися не лише за своє життя, а й за свободу, любов та щастя.

Кріпосна виходитиме на СТБ з понеділка по четвер о 20.15. Щодня глядачі зможуть побачити відразу дві серії серіалу.

Загалом третій сезон налічуватиме 24 епізоди.

Кріпосна 3 сезон ― графік виходу серій

1 і 2 серії

3 і 4 серії ― 2 листопада о 20.15

5 і 6 серії ― 3 листопада о 20.15

7 і 8 серії ― 4 листопада о 20.15

9 і 10 серії ― 8 листопада о 20.15

11 і 12 серії ― 9 листопада о 20.15

13 і 14 серії ― 10 листопада о 20.15

15 і 16 серії ― 11 листопада о 20.15

17 і 18 серії ― 15 листопада о 20.15

19 і 20 серії ― 16 листопада о 20.15

21 і 22 серії ― 17 листопада о 20.15

23 і 24 серії ― 18 листопада о 20.15

Нагадаємо, що у новому сезоні головну героїню зіграла акторка Соня Прісс. Раніше роль кріпосної виконувала Катерина Ковальчук, проте акторка відмовилася від подальшої участі у серіалі.

Наразі Катерина Ковальчук задіяна у великому і знаковому проекті, від якого не готова відмовлятися.

Як підбирали нову акторку Кріпостної та що відомо про Соню Прісс – читайте на Фактах ICTV.