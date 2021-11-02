На телеканалі СТБ відбулася довгоочікувана прем’єра третього сезону серіалу Кріпосна. Жадана любов. 1 листопада глядачі побачили першу та другу серії. Частка показу прем’єри становить 11,3, біля екранів зібралося 2,6 млн глядачів.

Третій сезон Кріпосної стартував із весілля Катерини Вербицької та Андрія Жадана. Проте їхнє щастя просто біля вівтаря затьмарив таємний незнайомець, який встромив ножа в Жадана. Ніж увійшов за міліметр від серця. Однак це не дозволило дружині Андрія та його друзям спокійно спати. Полювання на купця продовжується, а лікарі не дають шансів на одужання. Чи означає це, що Жадан таки помре, чи незабаром він стане на ноги?

У новому сезоні серіалу Кріпосна. Жадана любов головну роль зіграла молода акторка Соня Прісс.

Також у серіалі показали і нового героя – польського князя Стефана Яблуневського. Він галантний, вихований і, як було заявлено раніше, прагне справедливості. Чоловікові швидко вдається здобути довіру головної героїні, і він залишається погостювати у Червінці. Стефан планує познайомитись із Жаданом заради революційних ідей. Однак чи так це насправді? Крім того, він прибув не один.

2 листопада на екрани вийдуть третя та четверта серії Кріпосної. Поки що залишається лише одне питання – вижив Жадан чи ні? Ба більше, кінець другої серії змушує глядачів замислитись – може, Стефан Яблуневський прибув заради злодіянь?

У нових серіях можна побачити Наталі. Однак тепер вона служить при монастирі, а світське життя залишилося позаду. Ба більше, вона планує свою спадщину передати на храм. Однак залишається питання – чи зможе з таким рішенням змиритися її батько Дорошенко?

Також продовження отримає історія Галі та Панаса. Здається, що їхню сімейну ідилію ніщо не може зруйнувати. Ніщо? А як щодо помсти Якова, який раніше керував кріпаками, а тепер став безхатченком і пиякою?

Третя та четверта серії мелодрами Кріпосна. Жадана любов вийдуть 2 листопада о 20.15 на телеканалі СТБ.