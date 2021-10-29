Кріпосна. Жадана любов: чим продовжиться легендарна історія

У понеділок, 1 листопада, о 20.15 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра продовження легендарної костюмованої мелодрами ― Кріпосна. Жадана любов. Вишукані костюми, зачіски, мальовничі локації перенесуть глядача в XIX століття.

Історія колишньої кріпосної Катерини Вербицької продовжиться трагічними подіями. Весілля з коханим Андрієм Жаданом обернулося справжнім пеклом. Незнайомець встромив нареченому ніж у саме серце. Чи виживе головний герой? Хто і за що мститься Жаданові? Минуле Андрія інтригує своїми таємницями.

До маєтку повертаються Петро та Лариса Червінські. Однак суворий поміщик ще не знає, що втратив усе: сина, дім та кріпаків. Молода дружина ― в очікуванні первістка. А відтепер на її плечі тяжким тягарем звалюється трагедія чоловіка. Здавалося б, ніщо не здатне стримати гнів Петра. Та чи зможуть їхні почуття та колишня пристрасть врятувати шлюб?

Сам Червінський не має наміру відступати. Він готовий зробити все можливе, щоб повернути Червінку до своїх рук. Ба більше, кріпакам також радіти завчасно. Їхні вільні грамоти ще варто перевірити.

Назар та Орися вчаться жити вільним життям. Наприкінці другого сезону купець першої гільдії Андрій Жадан дарував їм волю. А отже, настав час думати не лише про тяжку працю на благо панів. Коваль Назар дізнається, що його кохана при надії.

Глядач познайомиться з новим героєм ― Стефаном Яблоневським. Польський князь завітав у своїх робочих справах до Ніжина, де став свідком несправедливості щодо Катерини. Чи дозволить Катя невідомому панові проявити до неї прихильність?

Куховарка Павлина згорьована від лиха, що спіткало Катрусю. Тепер її обов’язок ― допомогти рідній душі впоратися з горем. Крім того, Павлуся наважується піти з маєтку Червінського. Чи підуть за нею інші кріпаки? І куди податися вільній Павлусі, яка звикла всю себе присвячувати на благо іншим?