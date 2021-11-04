4 ноября на телеканале СТБ состоится выход 7 и 8 серии легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов.

Накануне благотворительного аукциона семейства Жадан в свет выходит компрометирующая статья: Крепостная девка, из-за которой, словно мухи, мрут благородные. Инициатором такого скандала является Петр Червинский, который взамен за молчание потребует гораздо больше.

Тем временем в личной жизни Червинских рушатся идиллия и страсть. Лариса понимает, что оказалась в заточении тирана. А об успешной карьере актрисы она может позабыть.

Измены помещика отныне не тайна, а молодая мать и супруга вынуждена просто молчать. На сколько ей хватит терпения и сможет ли она навсегда отказаться от своего призвания?

Орыся и Назар отныне родители. У них родилась дочь Зоряна. Екатерину взяли крестной, однако самочувствие молодой матери напоминает лихорадку. Последняя надежда на Катю, которая должна помочь Орысе… Но все ли подвластно ее знаниям, полученным в Люксембурге.

Главный вопрос зрителя: кто такой Стефан Яблоневский? Какую месть он готовит Кате и Андрею, и за что?

Сама госпожа Жадан и в помыслах не может допустить, что польский князь не желает ей добра. Она откровенничает со Стефаном: ей необходимо поделиться с кем-то сложным пережитым днем, а мужа рядом нет.

Зрители узнают, воспользуется ли Яблоневский отсутствием Андрея Андреевича, а также сможет ли Жадан усмирить свой гнев, увидев поцелуй супруги с другим. Неужели таки состоится дуэль, в ходе которой Жадан погибнет?

Напомним, что 1 ноября состоялась премьера продолжения костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. В 1 и 2 серии телесериала зритель узнал, выжил ли Андрей Жадан, которому всадили нож во время свадьбы с Катериной.

Петр и Лариса Червинские вернулись в свое поместье, однако на них свалилась тяжелая трагедия.

Назар и Орыся начали учиться жить свободной жизнью, а также появился новый герой — Стефан Яблоневский.

В 3-4 серии Кріпосна. Жадана любов продолжается охота на Жадана, а врачи не дают шансов на его выздоровление. Польский князь добился доверия Катерины. А Натали ушла служить в монастырь, оставив светскую жизнь позади.

Также продолжение получила история Гали и Панаса.

В 5 и 6 серии оказалось, что любимец зрителей и главный герой Андрей Жадан все таки жив. В их с Катериной жизни полная идиллия, однако планируется бал, на которой допросов о прошлой крепостной не избежать. Детальнее о 5 и 6 серии Кріпосна. Жадана любов — читайте на Фактах ICTV.