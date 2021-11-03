На телеканалі СТБ 3 листопада відбудеться вихід 5 та 6 серії легендарної мелодрами Кріпосна. Жадана любов.

Улюбленець глядачів та головний герой Андрій Жадан живий – у Каті є вірний та надійний захисник, який убереже її від усіх небезпек. Головна подія для світських панів – бал. Він відбудеться вже незабаром, а особливим гостем буде купець першої гільдії — Андрій Андрійович разом зі своєю дружиною Катериною Жадан.

Наречені таємно від усіх їдуть у весільну подорож. Стефан Яблоневський розуміє, що його наміри далеко не таємниця для Андрія, і намагатиметься поставити під сумнів шлюб коханих.

Тим часом у житті Жаданів повна ідилія — тепер у них новий маєток, воля, домашній клопіт. І хоча бал не повинен вплинути на статус Катерини, допитів про минуле їй уникнути не вдасться.

Глядачі побачать нових героїв — Євгена та Рогніду Безус. Жадан у них на особливому рахунку, але про ставлення до Катерини ще варто дізнатися.

Кухарка Павлина і не чекала свого щастя, але на її шляху з’являється чоловік. Власник крамниці Карпо викликає безліч запитань, і глядачі отримають на них відповіді незабаром.

Тим часом у найвищому світлі відбувається страшне. Озлоблений Червінський всіляко намагається повернути маєток. Як він спробує це зробити — фанати отримають відповідь на це запитання.

Не пропустіть 5 та 6 серії костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов уже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, третій сезон Кріпосної стартував із весілля Катерини Вербицької та Андрія Жадана. Прямо біля вівтаря незнайомець у чорному плащі встромив ножа в серце головному герою і залишив його помирати на руках у коханої. Жадан дивом вижив.