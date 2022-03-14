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Kalush Orchestra зміцнили позиції: прогнози букмекерів на Євробачення 2022

14 Березня 2022, 15:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra

Прогнози букмекерів на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 оновилися. Український гурт Kalush Orchestra зміцнив позиції на першому місці, склавши розрив із другим місцем у 15%.

Так, Kalush Orchestra – 32%, далі йде Італія – 17%. На третьому місці Швеція – 9%, четверте та п’яте місця посідає Велика Британія та Греція – 4%.

На шостому місці розташувалася Польща – 4%, далі йде Норвегія – 3%, восьмий і дев’ятий щабель займають Нідерланди та Іспанія – 2%. Десятку лідерів замикає Австралія – 2%.

Останнє 40 місце в рейтингу букмекерів займає Словенія – менше 1%.

У попередніх прогнозах букмекерів Kalush Orchestra також посідали перше місце – 27%. Варто зазначити, що раніше Італія протягом тривалого часу трималася в лідерах.

Трек Kalush Orchestra Stefania став ніби гімном. Під цю пісню користувачі мережі створюють патріотичні відео, прославляючи силу ЗСУ та всього українського народу.

Теги
Kalush , Євробачення , Букмекери
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