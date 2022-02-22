Kalush Orchestra їдуть на Євробачення 2022 від України

На міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 від України поїде гурт Kalush Orchestra, який на Нацвідборі посів друге місце.

Відповідне рішення було ухвалено в рамках засідання оргкомітету відбору на Євробачення 2022.

– Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 та віддав нам перше місце у SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою, – зазначив лідер гурту Олег Псюк.

Відбір на Євробачення 2022

Фінал відбору на Євробачення 2022 в Україні пройшов 12 лютого. За його підсумками перемогу здобула Аліна Паш. Проте серед українців почало активно зростати обурення через минуле співачки. Йдеться про її поїздку до Криму у 2015 році. Її звинувачували в тому, що адмінкордон вона перетнула у незаконний спосіб – через Москву.

Щоб припинити суперечки, Аліна надала довідку з ДПСУ, що вона перетинала адмінкордон через КПВВ Чаплинка на Херсонщині. Проте, прикордонники спростували цю інформацію, мовляв, такий документ нікому не видавався.

Потім виявилося, що таку підставу здійснила директор Аліни, з якою вона вже попрощалася.

Згодом, Паш заявила, що не їхатиме на Євробачення 2022. Хоча мовник говорив інакше. Мовляв, це вони вирішили не відправляти на конкурс Аліну.

17 лютого оргкомітет відбору заявив, що запропонував поїхати на Євробачення фіналісту, який посів друге місце, тобто гурту Kalush Orchestra.