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Обігнали фаворитів: букмекери пророкують Kalush перемогу на Євробаченні 2022

2 Березня 2022, 11:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra

Прогнози букмекерів на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 оновилися. Тепер перше місце в рейтингу посідає український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania – 27%.

На другому місці йде Італія – 18%, третє місце посідає Швеція – 6%. Далі йдуть Греція, Польща та Швейцарія – 4%.

На сьомому, восьмому, дев’ятому місцях Норвегія, Австралія, Бельгія – 3%. Десятку лідерів замикає Велика Британія – 2%.

Загалом у Євробаченні 2022 бере участь 40 країн. Останнє місце в рейтингу займає Словенія – менше 1%.

Варто зазначити, що Італія тривалий час трималася в лідерах.

В Україні сьомий день триває війна. 24 лютого Росія напала на нашу країну.

Трек Kalush Orchestra Stefania став певним гімном. Під цю пісню користувачі мережі створюють патріотичні відео, прославляючи силу ЗСУ та всього українського народу.

Варто зазначити, що проти країни-агресора зараз виступає весь цивілізований світ. Так, Росію відсторонили від участі в Євробаченні 2022. Міжнародний пісенний конкурс пройде в Турині (Італія).

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Теги
Kalush , Євробачення
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