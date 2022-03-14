Прогнозы букмекеров на международный песенный конкурс Евровидение 2022 обновились. Украинская группа Kalush Orchestra укрепила позиции на первом месте, составив разрыв со вторым местом в 15%.

Так, Kalush Orchestra — 32%, далее идет Италия — 17%. На третьем месте Швеция — 9%, четвертое и пятое места занимает Великобритания и Греция — 4%.

На шестом месте расположилась Польша — 4%, далее идет Норвегия — 3%, восьмую и девятую ступень занимают Нидерланды и Испания — 2%. Десятку лидеров замыкает Австралия — 2%.

Последнее 40 место в рейтинге букмекеров занимает Словения — менее 1%.

В предыдущих прогнозах букмекеров Kalush Orchestra также занимали первое место — 27%. Стоит отметить, что до этого Италия на протяжении долгого времени держалась в лидерах.

Трек Kalush Orchestra Stefania стал неким гимном. Под эту песню пользователи сети создают патриотические видео, прославляя силу ВСУ и всего украинского народа.