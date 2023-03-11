Після гучного скандалу з артистами-зрадниками, які втекли за кордон і не повернулися, українські зірки зіткнулися з новими розпорядженнями Мінкульту. Тепер через заборону на виїзд чоловікам-артистам під загрозою опинилися благодійні концерти в Європі, а також промо-виступи перед Євробаченням 2023.

Kazka

Дмитру Мазуряку та Микиті Будашу з гурту Kazka не дали дозвіл на виїзд за кордон, хоча днями в колективу запланований благодійний концерт у Лондоні. Олександра Заріцька переконана, що на противагу “артистам”, які скористалися дозволом Мінкульту і втекли з України, є ті, хто допомагає українцям і збирає кошти задля перемоги.

Зараз дивляться

– Друзі, ви точно чули про “артистів”, які скориставшись дозволом від Міністерства культури, виїхали за кордон. Але цей пост не про них. Вони в цій історії — непорозуміння, виняток з правил, яких, на жаль, не уникнути будь-де. Цей пост про артистів, які завдяки Міністерству культури України ось уже понад рік збирають кошти у світі на допомогу армії, розповідають про Україну на різних майданчиках, підтримують українців, які сьогодні вимушено живуть у найвіддаленіших куточках нашої планети! Тих, хто виїжджав сотні разів та завжди повертався, адже тут — дім, – написала вона в Instagram.

Tvorchi

Слідом за гуртом Kazka про проблеми із виїздом повідомили представники України на Євробаченні гурт Tvorchi.

– Під питанням наш виступ у місті Нейробі наступного тижня, куди USAID запросив нас виступити на відкритті муралу в рамках проекту Стіна та повпливати там на рівень антиукраїнської пропаганди.

Під питанням наша участь у всіх промо-заходах перед Євробаченням і можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином.

Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України, – написали Ендрю та Джеффрі в Instagram.

ТНМК

Учасники гурту Танок на майдані Конго також переконані, що культурний шлях для музикантів має існувати.

З початку повномасштабної війни ТНМК п’ять разів виїжджали закордон, аби збирати гроші для потреб ЗСУ. Гурт починав допомагати з касок і бронежилетів, зараз вони мають можливість закуповувати дрони.

– Ми мусимо доносити до Європи та світу історії про нашу війну! Військо потребує нашої допомоги, ми підставляємо плече державі, – зауважив Олександр Фоззі.

У свою чергу Фагот додав, що вбивати хороші ініціативи через двох чи трьох недобросовісних артистів не варто.

– Працюємо далі на перемогу, – написав він під зверненням.

The Hypnotunez

На благодійні концерти в Європі не випустили також гурт The Hypnotunez. Хлопці понад 20 годин простояли на кордоні з Польщею, але зрештою безсилі повернулися додому.

– У зв’язку з останніми подіями, пов’язаними з Міністерством культури і так званими “артистами”, вони призупинили можливість для митців і музикантів виїжджати за кордон, оголосивши про якісь нові зміни та правила, про які ніхто не знає, не повідомивши про це заявників. Неможливо додзвонитися і знайти цю інформацію в департаменті чи в мережі, – пояснили The Hypnotunez.

Сергій Жадан Український поет, музикант і волонтер Сергій Жадан переконаний, що скандал довкола артистів-зрадників не повинен перекреслити роботу працівників української культури, які понад рік працюють на нашу перемогу і місяцями вкладаються в нашу спільну боротьбу. – Культура сьогодні – це не співи і не танці. Культура – це важлива складова інформаційного фронту та волонтерської діяльності. Кожен український концерт, фільм, літературний вечір письменника – це ще одна спроба нагадати світові про те, що відбувається в Україні, – сказав він. Читайте також: Приклад двох негідників не повинен перекреслити нашу роботу: Жадан просить випускати артистів за кордон Чому артистів-чоловіків перестали випускати за кордон Посилення відповідальності для чоловіків, які виїхали з країни в умовах воєнного часу, Мінкульт ініціював після гучного скандалу зі стендап-коміком. Андрій Щегель втік у Туреччину, отримавши дозвіл на виїзд на підставі того, що є “артистом і репрезентує Україну за кордоном”. Він зізнався, що отримав три повістки, але обрав для себе “пожити в комфортній психологічній обстановці”. – Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії, – цинічно заявив Щегель.

Згодом скандал розгорівся довкола режисера Тарас Голубкова. Він отримав дозвіл Мінкульту на виїзд у Європу для зйомок документального фільму про війну в Україні, а сам поїхав у Росію знімати кліп для Клави Коки.