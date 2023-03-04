Дії коміка є неприпустимими: у Мінкульті України відреагували на втечу Щегеля за кордон

У Міністерстві культури та інформаційної політики України ініціюють посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення чоловіків призовного віку після того, як стендап-комік Андрій Щегель зізнався, що втік з країни під час воєнного стану.

Наразі МКІП підготувало та подало на затвердження Кабінету міністрів жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон, а ситуацію з Андрієм Щегелем пообіцяли взяти під контроль правоохоронців.

– Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави. Хочемо нагадати, що кожного дня ми робимо вибір — стояти на захисті своєї країни: на лінії вогню, на культурному чи інформаційному фронтах. Цей вибір коштує життя і цей вибір зберігає життя. Але він неодмінно призведе нас до перемоги, – йдеться у повідомленні Мінкульту.

Там зазначають, що сприяють тимчасовому виїзду різних митців, художників, артистів, музикантів, журналістів та інших діячів, які хочуть допомогти Україні.

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Проте Щегель порушив надане йому право виїзду за кордон. Через подібні випадки, як зі стендапером, ситуація ускладнюється для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті.

Український комік Андрій Щегель дав інтерв’ю, в якому розповів, що зараз перебуває в Туреччині. За його словами, туди він втік з України, бо “втомився від війни”, а зара він “класно проводить час у комфортній психологічній обстановці”.

Фото: Андрій Щегель