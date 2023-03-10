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Приклад двох негідників не має перекреслити нашу роботу: Жадан просить випускати артистів за кордон

10 Березня 2023, 15:48
Валентина Чорна редакторка стрічки
Сергій Жадан

Український поет, музикант та волонтер Сергій Жадан записав відеозвернення до Міністерства інформаційної культури та політики.

Він наголосив, що артистам важливо мати змогу виїжджати за кордон. А скандал, який розгорівся на тлі втечі коміка Андрія Щегеля, не має перекреслити роботу працівників української культури.

Жадан повідомив, що зараз перебуває у Нью-Йорку, де виступить з виставою про Харків 20-30-х років. Офіційний дозвіл на виїзд він отримав Мінкульту, в Україну артист повертається 21 березня.

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– Досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури, які більше року працюють на нашу перемогу і місяцями вкладаються в нашу спільну боротьбу. Культура сьогодні – це не співи, і не танці. Культура – це важлива складова інформаційного фронту і волонтерської діяльності. Кожен український концерт, фільм, літературний вечір письменника – це ще одна спроба нагадати світові про те, що відбувається в Україні, – сказав він.

Жадан зазначив, що без волонтерського руху ЗСУ було б надзвичайно важко, оскільки діяльність українських митців – це мільйони зібраних доларів по всьому світу.

За словами артиста, за минулу осінь на благодійних заходах за кордоном він разом з гуртом Жадан і Собаки зібрав 5 млн грн, на які були куплені автомобілі дрони, тепловізори, спорядження для українських захисників.

– Ситуація проста. Якщо ти порушив законодавство, маєш відповідати перед законом України. Якщо ти чесно працюєш на свою країну, на свою армію і на свою державу ти маєш мати можливість далі займатися своєю діяльністю, – зазначив Жадан.

Нагадаємо, що у Мінкульті ініціюють посилення відповідальності для чоловіків, які покинули країну в умовах воєнного часу.

Це сталося після того, як стендап-комік Андрій Щегель втік в Туреччину, отримавши дозвіл на виїзд на підставі того, що є “артистом та репрезентує Україну за кордоном”.

Також “відзначився” й режисер Тарас Голубков, який попросив дозвіл на виїзд для зйомок документального фільму про війну в Україні, а насправді – поїхав знімати кліпи для росіян.

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Фото: Сергій Жадан

Теги
Андрій Щегель Війна в Україні Сергій Жадан
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