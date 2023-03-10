Український поет, музикант та волонтер Сергій Жадан записав відеозвернення до Міністерства інформаційної культури та політики.

Він наголосив, що артистам важливо мати змогу виїжджати за кордон. А скандал, який розгорівся на тлі втечі коміка Андрія Щегеля, не має перекреслити роботу працівників української культури.

Жадан повідомив, що зараз перебуває у Нью-Йорку, де виступить з виставою про Харків 20-30-х років. Офіційний дозвіл на виїзд він отримав Мінкульту, в Україну артист повертається 21 березня.

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– Досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури, які більше року працюють на нашу перемогу і місяцями вкладаються в нашу спільну боротьбу. Культура сьогодні – це не співи, і не танці. Культура – це важлива складова інформаційного фронту і волонтерської діяльності. Кожен український концерт, фільм, літературний вечір письменника – це ще одна спроба нагадати світові про те, що відбувається в Україні, – сказав він.

Жадан зазначив, що без волонтерського руху ЗСУ було б надзвичайно важко, оскільки діяльність українських митців – це мільйони зібраних доларів по всьому світу.

За словами артиста, за минулу осінь на благодійних заходах за кордоном він разом з гуртом Жадан і Собаки зібрав 5 млн грн, на які були куплені автомобілі дрони, тепловізори, спорядження для українських захисників.

– Ситуація проста. Якщо ти порушив законодавство, маєш відповідати перед законом України. Якщо ти чесно працюєш на свою країну, на свою армію і на свою державу ти маєш мати можливість далі займатися своєю діяльністю, – зазначив Жадан.

Нагадаємо, що у Мінкульті ініціюють посилення відповідальності для чоловіків, які покинули країну в умовах воєнного часу.

Це сталося після того, як стендап-комік Андрій Щегель втік в Туреччину, отримавши дозвіл на виїзд на підставі того, що є “артистом та репрезентує Україну за кордоном”.

Також “відзначився” й режисер Тарас Голубков, який попросив дозвіл на виїзд для зйомок документального фільму про війну в Україні, а насправді – поїхав знімати кліпи для росіян.

Фото: Сергій Жадан