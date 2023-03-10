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Гурт The Hypnotunez не випустили за кордон після скандалів із недобросовісними артистами

10 Березня 2023, 16:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
The Hypnotunez

Український гурт The Hypnotunez зіткнувся з труднощами під час виїзду з України через нещодавні скандали з недобросовісними артистами, які, користуючись своїм становищем, залишають рідну країну.

Так, колектив планував благодійні концерти в Європі, проте Мінкульт тимчасово обмежив виїзд артистам. Про це The Hypnotunez розповіли в Instagram, оприлюднивши відеозвернення.

За словами The Hypnotunez, вони понад 20 годин простояли на кордоні з Польщею. Намагалися вирішити питання численними дзвінками та запитами, однак результату це ніякого не дало.

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– У зв’язку з останніми подіями, пов’язаними з Міністерством культури і так званими “артистами”, вони призупинили можливість для митців і музикантів виїжджати за кордон, оголосивши про якісь нові зміни і правила, про які ніхто не знає, не повідомивши про це заявників. Неможливо додзвонитися і знайти цю інформацію в департаменті або мережі, – розповів гурт.

Колектив додав, що вони телефонували секретарям, міністрам, голові військової адміністрації та консулам європейських країн, але ніхто не зміг їм допомогти. А тому The Hypnotunez повернулися додому, зазначивши, що вони безсилі.

– Ми дуже вдячні за десятки дзвінків, які ми отримали, за відкриті серця і готовність допомогти нам у цей важкий і невідомий момент. Ми перебуваємо в буферній зоні, коли шляху назад і вперед немає. Проклята війна… На жаль, ми безсилі. Від нас більше нічого не залежить. Усі розводять руками. Ми поклали багато сил, часу, домовленостей і грошей, щоб цей тур відбувся, – наголосив колектив.

Варто зазначити, що шанувальники The Hypnotunez підтримали їх, а також висловили обурення з приводу коміка Андрія Щегеля, через якого артистам і закрили тимчасовий виїзд.

  • Колись замість слова п**р люди почнуть використовувати слово Щегель.
  • Співчуваю, тримайтеся, хлопці.
  • Перемога скоро, потім буде всесвітній тур!
  • Ще з початку відео стає зрозуміло з виразів облич, що щось не так. Я сподіваюся, що найближчим часом усе зміниться, але ситуація дуже прикра.
  • За Щегеля нічого говорити. Нормальну людину стендап-коміком не назвуть, – пишуть у коментарях під відео.

Згодом гурт повідомив, що їхній тур не скасовується, очевидно, проблему з виїздом вирішили.

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Нагадаємо, раніше розгорівся скандал навколо низки провокаційних заяв Андрія Щегеля про війну в Україні. Так, він заявив, що втік із країни і сказав, що чоловіки в лавах ЗСУ самі ухвалили рішення “гинути”, залишаючись захищати державу.

Через деякий час Щегель вибачився, проте навряд чи тепер це комусь цікаво.

Ба більше, днями також стала відома й інша схожа ситуація, пов’язана з режисером Тарасом Голубковим, який також виїхав з України під приводом зйомок документального фільму про війну. Як виявилося – він знімає кліпи для російських артистів.

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